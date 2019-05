Spor med Beckhamovim sinom in dekletom: posegati so morali varnostniki

Njun spor na filmskem festivalu v Cannesu naj bi bil tako močan, da so morali intervenirati celo varnostniki. Iz hotelske sobe naj bi se namreč slišalo glasno vpitje in jok, varnostniki pa naj bi naleteli na prizor, ko je Hana želela celo fizično obračunati z Brooklynom.

To po pisanju tujih medijev ni njun prvi javni spor. Čeprav sta v razmerju približno pol leta, sta se nedavno sprla na parkirišču, fotografi pa so takrat v svoje objektive ujeli njuna razburjena izraza in solze v očeh. Domnevno naj bi par takrat pomiril Brooklynov mlajši brat Romeo. David in Victoria Beckham naj bi bila seznanjena z dogajanjem v sinovem razmerju in zaskrbljena, ker menita, da gre za toksičen odnos.