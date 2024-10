Spor med nekdanjima zakoncema Schumacher se nadaljuje: Cora Ralfa obtožila laži

Cora Schumacher si želi medijske pozornosti. Vsaj tako se zdi, saj se nekdanja žena Ralfa Schumacherja nikakor ne skriva pred javnostjo in brez težav komentira odnose z bratom Michaela Schumacherja. Njuni javni spori so se začeli nedavno, ko je Ralf priznal, da je homoseksualec in da je že dve leti v zvezi z moškim.