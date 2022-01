Spor sester Spears: Jamie izdaja knjigo, Britney ji očita laži in pohlep

Jamie Lynn in Britney Spears si že več let skačeta v lase. Princesa popa je lani sestri očitala, da se v času njene bitke za skrbništvo ni odločneje postavila na njeno stran in je raje z molkom podprla njuno družino. Prav tako jo je motilo dejstvo, da je izvajala priredbe njenih pesmi, medtem ko sama tega ni smela, saj ji je to preprečeval njun oče Jamie , ki je držal v rokah vajeti njene kariere.

Britney je bil Jamiejin intervju vse prej kot po godu, zato se je odzvala na Twitterju, kjer je v dolgem zapisu kritizirala sestrine besede. "Zmotili sta me dve stvari, ki ju je rekla moja sestra, in sicer da moje jeze niso mogli nadzorovati. Pred 15 leti je ni bilo veliko ob meni, zato ne vem, zakaj se o tem pogovarjamo sedaj, razen če želi prodati knjigo na moj račun." Znova se je obregnila tudi ob dejstvo, da je Jamie Lynn v preteklosti izvajala njene pesmi. "Vem, da se morda to sliši neumno, ampak večino pesmi sem napisala jaz, ko je bila moja sestra še dojenček. Nikoli ji ni bilo treba delati za kar koli. Vse ji je bilo vedno dano." Nadaljevala je, da jo je družina, ki se ji gnusi, izigrala, ona pa je zgolj v tišini gledala in to dopustila. "Upam, da se bo tvoja knjiga dobro prodajala," je sarkastično zaključila.

Njun spor se je še poglobil prejšnji teden, ko je mlajša sestra Spears za televizijo ABC dala intervju v sklopu promocije svoje knjige spominov Things I Should Have Said (Stvari, ki bi jih morala povedati), ki bo izšla 18. januarja. Novinarki oddaje Good Morning America je dejala, da Britneyjini pretekli očitki ne držijo, saj je starejšo sestro vedno podpirala, pomagala pa naj bi ji tudi uiti iz okov očetovega nadzora. V jutranji oddaji so še razkrili podrobnosti iz knjige, v kateri je Jamie zvezdnico opisala kot paranoično in nepredvidljivo.

Ko jo je Britney nato znova jezno blatila na Twitterju, češ da v njeni bližini ni nikoli držala noža – Jamie Lynn je namreč v knjigi zapisala, da jo je pevka zaprla v sobo, ob tem pa v roki držala nož – se je 30-letna igralka zatekla na Instagram in v zgodbi sestro prosila, da končata javni prepir: "Britney, samo pokliči me. Mnogokrat sem skušala neposredno govoriti s tabo, da bi rešili to zadevo zasebno, kot se za sestri spodobi, ampak ti še kar naprej vse objavljaš javno," je 40-letno zvezdnico prosila, naj jo neha postavljati na laž, saj z veseljem pove, kolikokrat je želela vstopiti z njo v stik, jo podpreti in ji pomagati. "To je sramotno in mora se nehati. Rada te imam."

S prijaznejšo noto se je na Twitterju odzvala Britney, ki je zapisala, da jo moti, ker je sestra še vedno zvesta ljudem, ki so njo najbolj prizadeli. Moti jo tudi dejstvo, da do lanskega leta ni naredila ničesar, ona pa jo je potrebovala že veliko prej, je še zapisala in dodala, da ceni sestrin pogum za dajanje intervjujev – nekaj, česar se sama boji.