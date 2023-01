Ženske imamo šesti čut in včasih se ta žal potrdi tudi s kakšnim uhanom v postelji, ki ni naš. Ali pa klasika, kot je sumljiva šminka na partnerjevi srajci in tudi še bolj očitne zadeve. Za kolumbijsko superzvezdnico Shakiro je bila to jagodna marmelada v hladilniku. Domov se je vrnila s potovanja in v kuhinji v hladilniku našla prazen kozarec jagodne marmelade, ki je njen dragi, no ne več, Pique, ne mara, prav tako ne otroci.