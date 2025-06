Konec 'bromance' med Muskom in Trumpom: 'Brata, ne!'

New York, 06. 06. 2025 11.50 | Posodobljeno pred 27 minutami

Spor med Donaldom Trumpom in Elonom Muskom odmeva tudi med slavnimi. Raper Kanye West je dvojico šaljivo prosil, naj se nehata prerekati. "Oba vaju imamo zelo radi," je dejal. Glasbenik Jack White pa je raperju na to odvrnil, da gre za trojico "nacističnih klovnov, ki so se zrušili pod težo lastnega nekontroliranega ega". Kontroverzni britanski voditelj Piers Morgan je nekdaj velika prijatelja ob tem povabil na soočenje v svojo oddajo.