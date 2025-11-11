Spor tik pred izidom nove sezone: Zendaya ne želi sodelovati s Sydney

Evforija je ena najtežje pričakovanih serij. Na to poleg številk gledanosti in dobrih ocen serije kaže tudi devet emmyjev, ki sta jih priborili prvi dve sezoni. Po velikem uspehu prve in druge sezone oboževalci in oboževalke zdaj že z nestrpnostjo pričakujejo tretjo. Kot kaže, si bodo nadaljevanje zgodbe lahko ogledali po sedmih letih od predvajanja prvega dela.
Serija odpira vprašanja o odraščanju, soočanju s težavami v mladosti, ob tem pa tudi o izzivih, s katerimi se soočajo mladi – od odnosov z bližnjimi do spolnosti in uživanja drog. A ne le zgodba, gledalce in gledalke je bržkone prepričala tudi slavna igralska zasedba. V glavni vlogi namreč zaigra Zendaya, poleg nje pa Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Eric Dane in drugi.
A že pred izidom tretje sezone je jasno, da bo promocijska kampanja drugačna od prejšnjih. Zendaya in Sweeney po poročanju več virov namreč nista v najboljših odnosih. Zendaya naj bi med drugim zavrnila skupno sodelovanje s Sweeney na novinarskih konferencah za promocijo serije, prav tako naj zvezdnici ne bi bili skupaj pri fotografiranjih.
Po več škandalih
Za slab odnos naj bi bili krivi nekateri škandali, s katerimi je Sydney v zadnjih mesecih razburila javnost. V kampanji za kavbojke so se igralka in podjetje med drugim poigrali z besedno igro, ki se v angleščini namesto "Sydney ima dobre kavbojke" lahko razume tudi kot "Sydney ima dobre gene" (besedi jeans in genes sta namreč blizuzvočnici).
Ob tem naj bi imeli zvezdnici tudi drugačne politične nazore. Mediji so namreč razkrili, da naj bi bila Sweeney registrirana republikanka, česar sama sicer ni nikoli potrdila, Zendaya pa je v preteklosti večkrat izrazila svoje nasprotovanje ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.
"Zendaya je v težkem položaju, ker če bo na rdeči preprogi stala ob Sydney, bo to lahko razumljeno, kot da se strinja z njenim mnenjem o Trumpu in njeno zavrnitvijo opravičila za rasistični oglas," je za Daily Mail dejal neimenovani vir. Pred tem sta bili igralki v dobrih odnosih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.