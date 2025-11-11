Spor tik pred izidom nove sezone: Zendaya ne želi sodelovati s Sydney

Tik pred izidom težko pričakovane tretje sezone serije Evforija naj bi se zvezdnici Zendaya in Sydney Sweeney znašli v sporu. Zendaya naj si namreč med promocijo nove sezone na novinarskih konferencah ne bi želela sodelovati z omenjeno soigralko. Kot pravijo viri blizu igralk, naj bi Zendayo zmotila soigralkina kampanja za kavbojke.

Evforija je ena najtežje pričakovanih serij. Na to poleg številk gledanosti in dobrih ocen serije kaže tudi devet emmyjev, ki sta jih priborili prvi dve sezoni. Po velikem uspehu prve in druge sezone oboževalci in oboževalke zdaj že z nestrpnostjo pričakujejo tretjo. Kot kaže, si bodo nadaljevanje zgodbe lahko ogledali po sedmih letih od predvajanja prvega dela.

Sydney Sweeney in Zendaya nista več v najboljših odnosih. FOTO: AP icon-expand

Serija odpira vprašanja o odraščanju, soočanju s težavami v mladosti, ob tem pa tudi o izzivih, s katerimi se soočajo mladi – od odnosov z bližnjimi do spolnosti in uživanja drog. A ne le zgodba, gledalce in gledalke je bržkone prepričala tudi slavna igralska zasedba. V glavni vlogi namreč zaigra Zendaya, poleg nje pa Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Eric Dane in drugi. A že pred izidom tretje sezone je jasno, da bo promocijska kampanja drugačna od prejšnjih. Zendaya in Sweeney po poročanju več virov namreč nista v najboljših odnosih. Zendaya naj bi med drugim zavrnila skupno sodelovanje s Sweeney na novinarskih konferencah za promocijo serije, prav tako naj zvezdnici ne bi bili skupaj pri fotografiranjih.

Po več škandalih