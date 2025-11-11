Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Spor tik pred izidom nove sezone: Zendaya ne želi sodelovati s Sydney

Los Angeles, 11. 11. 2025 10.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
20

Tik pred izidom težko pričakovane tretje sezone serije Evforija naj bi se zvezdnici Zendaya in Sydney Sweeney znašli v sporu. Zendaya naj si namreč med promocijo nove sezone na novinarskih konferencah ne bi želela sodelovati z omenjeno soigralko. Kot pravijo viri blizu igralk, naj bi Zendayo zmotila soigralkina kampanja za kavbojke.

Evforija je ena najtežje pričakovanih serij. Na to poleg številk gledanosti in dobrih ocen serije kaže tudi devet emmyjev, ki sta jih priborili prvi dve sezoni. Po velikem uspehu prve in druge sezone oboževalci in oboževalke zdaj že z nestrpnostjo pričakujejo tretjo. Kot kaže, si bodo nadaljevanje zgodbe lahko ogledali po sedmih letih od predvajanja prvega dela.

Sydney Sweeney in Zendaya nista več v najboljših odnosih.
Sydney Sweeney in Zendaya nista več v najboljših odnosih. FOTO: AP

Serija odpira vprašanja o odraščanju, soočanju s težavami v mladosti, ob tem pa tudi o izzivih, s katerimi se soočajo mladi – od odnosov z bližnjimi do spolnosti in uživanja drog. A ne le zgodba, gledalce in gledalke je bržkone prepričala tudi slavna igralska zasedba. V glavni vlogi namreč zaigra Zendaya, poleg nje pa Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Eric Dane in drugi.

A že pred izidom tretje sezone je jasno, da bo promocijska kampanja drugačna od prejšnjih. Zendaya in Sweeney po poročanju več virov namreč nista v najboljših odnosih. Zendaya naj bi med drugim zavrnila skupno sodelovanje s Sweeney na novinarskih konferencah za promocijo serije, prav tako naj zvezdnici ne bi bili skupaj pri fotografiranjih.

Po več škandalih

Za slab odnos naj bi bili krivi nekateri škandali, s katerimi je Sydney v zadnjih mesecih razburila javnost. V kampanji za kavbojke so se igralka in podjetje med drugim poigrali z besedno igro, ki se v angleščini namesto "Sydney ima dobre kavbojke" lahko razume tudi kot "Sydney ima dobre gene" (besedi jeans in genes sta namreč blizuzvočnici).

Ob tem naj bi imeli zvezdnici tudi drugačne politične nazore. Mediji so namreč razkrili, da naj bi bila Sweeney registrirana republikanka, česar sama sicer ni nikoli potrdila, Zendaya pa je v preteklosti večkrat izrazila svoje nasprotovanje ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

"Zendaya je v težkem položaju, ker če bo na rdeči preprogi stala ob Sydney, bo to lahko razumljeno, kot da se strinja z njenim mnenjem o Trumpu in njeno zavrnitvijo opravičila za rasistični oglas," je za Daily Mail dejal neimenovani vir. Pred tem sta bili igralki v dobrih odnosih.

evforija zendaya sydney sweeney spor
Naslednji članek

Uživala sta na romantičnem zmenku, ko ju je presenetil Messi

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
red12
11. 11. 2025 11.52
+1
In kaj je narobe z dobrimi geni ? Pač jih ima in je huda medtem ko Zendaya ni !
ODGOVORI
1 0
gadje
11. 11. 2025 11.50
+1
Če je to res kar pravite od teh dveh, je rasistka dejansko temnejša. Ampak obsoja se pa "nerasistko". 😂
ODGOVORI
1 0
RichPiana
11. 11. 2025 11.49
+1
Kaj je narobe s temi kavbojkami?
ODGOVORI
1 0
3320.
11. 11. 2025 11.44
+3
Sydney ima veliko boljše gene.
ODGOVORI
3 0
bb5a
11. 11. 2025 11.43
+2
Sej lahk ta Zendaja kr neha igrat, rasistična do belcev...
ODGOVORI
2 0
Quercus
11. 11. 2025 11.26
+3
Oglas ni bil rasističen. Ne vem kdo lahko v tej besedni igri vidi rasizem? Da pa ne sodeluješ z nekom zaradi drugačnih političnih nazorov pa je tudi precej nezrelo. Tudi sam ne prenašam Trumpa, toda če bi mi služba narekovala, da moram sodelovati z njegovim podpornikom, bi to storil brez težav. Sploh za tako mastne denarje, kot jih dobiva Zendaya.
ODGOVORI
4 1
islamint
11. 11. 2025 11.21
+8
Potem pa belcem očitajo rasizem. Je pa obratno.
ODGOVORI
8 0
BrainDance
11. 11. 2025 11.16
+1
Obe ste overrated...tako po izgledu, kot igranju
ODGOVORI
2 1
Roadkill
11. 11. 2025 11.42
strinjam
ODGOVORI
0 0
Andrew
11. 11. 2025 11.11
+4
hjao...
ODGOVORI
4 0
proofreader
11. 11. 2025 11.08
+8
Gremo Sydney, čimbolj jih razjezi, voknjence.
ODGOVORI
12 4
Roadkill
11. 11. 2025 11.16
-6
dobr te pere jufka
ODGOVORI
3 9
Roadkill
11. 11. 2025 11.07
+10
Ne želi biti v senci najbrž
ODGOVORI
11 1
ČrniGad
11. 11. 2025 11.04
+10
''Rasistični oglas''? Hahah...zakaj že? Koliko časa bomo belci še pustili, da hodijo po nas. Bi bilo zelo smešno, če ne bi bilo žalostno, da ljudje res verjamejo v ta napihnjena dvojna merila... Kisle glave.
ODGOVORI
11 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330