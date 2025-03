Spor v družini Cyrus zglajen? Oče Billy Ray navdušen nad Miley in Noah

Odnosi v družini Cyrus so že dlje časa napeti. Še vedno je živ spomin na podelitev glasbenih nagrad, kjer se Miley Cyrus ni zahvalila očetu Billyju Rayju Cyrusu in sestri Noah Cyrus .

Billy Ray je zdaj na družbenih omrežjih svojima hčerkama poklonil objavo, v kateri je izrazil občudovanje ob izdaji njunih novih glasbenih del. "Priče ste temu, kako se počuti oče, ki ga je v manj kot enem tednu v rit brcnila ne ena, ampak dve njegovi hčerki. Čestitke, dekleti! Dobro opravljeno delo. Na obe sem neznansko ponosen. Pravkar se jočem, ko to pišem. Hvala bogu, da me ne vidite," je zapisal. Miley je namreč napovedala izdajo že devetega studijskega albuma Something Beautiful (Nekaj lepega), Noah pa je pred dnevi izdala svoj novi singel.