Spor z Diano, na katerega je Sarah Ferguson pozabila

Sarah "Fergie" Ferguson, ki se je s princeso Diano spoznala kot najstnica, je v nedavnem intervjuju dejala, da sta si članici kraljeve družine že takrat obljubili, da bosta za vedno ostali skupaj. Kljub temu, da so o njunem odnosu nastale številne zgodbe, jih je 61-letnica ostro zanikala. "Vsi so želeli, da bi se kregali, a se to nikoli ni zgodilo. Ljudje so naju želeli ločiti, ker sva bili skupaj premočni," je povedala in dodala, da so si vse skupaj izmislili mediji. Izkazalo se je, da pripovedovanje bivše soproge princa Andrewa ni bilo popolnoma natančno, saj so ameriški mediji izbrskali intervju iz leta 2007, ki je ovrgel nekatere njene trditve.