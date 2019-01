Spor zaradi 'kakca' na plaži

Pisalo se je leto 1995, ko so se članice skupine Spice Girls: Mel B , Victoria Beckham , Mel C , Emma Bunton in Geri Halliwell , odpravile na Havaje, da bi med skupnim počitnikovanjem utrdile prijateljske in poslovne vezi znotraj svoje novonastale glasbene skupine. Na eksotični destinaciji pa je, kot je v svoji knjigi To Catch A Fire(Ujeti ogenj) zapisala Mel B, med njo in Victorio prišlo do večjega nestrinjanja. Seme spora je bil Havajčan Nalu , s katerim se je Mel B spustila v počitniško afero.

Mel B, ki je bila takrat stara 19 let, se je zagledala v postavnega Havajčana, ki je njeno pozornost pritegnil z obiranjem kokosov. V svoji knjigi je njuno prvo srečanje opisala z besedami: ''Ko je splezal s palme, nas je prišel pozdraviti. Bil je zelo postaven, z neverjetno črno barvo las. Izgledal je kot Mehičan indijanskih korenin. Njegove zelene oči so me očarale. Bile so hipnotične ... Dajal je vtis poduhovljenega človeka, zelo mirnega in odprtega. Zelo mi je bil všeč. Začela sva hoditi ven in preživela vse večere skupaj, spala pod zvezdami ali v njegovem majhnem avtomobilu. To je bila tista prava počitniška romanca.'' Čedni Nolu pa je bil čeden samo v Melinih očeh – ostala dekleta nad njim niso bila preveč navdušena. Temu je botrovalo dejstvo, da se je v nekem trenutku odločil olajšati kar na plaži, zaradi česar je zbudil zgražanje pri ostalih članicah skupine Spice Girls. Ko je opravil 'daljšo potrebo' kar na prostem, se je umil v morju. Svojega neodobravanja nad njegovim početjem nikakor ni uspela prikriti Victoria Beckham, ki je dejala: ''Mar ne ve, kje je stranišče? To je naravnost ogabno.'' Mel se je v tistem času našla razklana med naklonjenostjo, ki jo je kljub vsemu čutila do Noluja in dejstvom, da se je Victoria nad njenim izbrancem odkrito zgražala – prav zaradi tega je med dekletoma prišlo do spora, ki pa je bil kratkega veka, saj so dekleta kmalu zatem zapustila svojo počitniško destinacijo.