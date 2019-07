'Sporno' zaporniško pismo 2Paca Madonni vendarle na dražbo

Kot je znano, sta raper 2PacinMadonna na skrivaj hodila v 90. letih prejšnjega stoletja, kar se je razkrilo leta 2015, pred dvema letoma pa se je našlo tudi eno njegovih zaporniških pisem, v katerem je razkril, kaj so razlogi, da sta šla narazen.

Raper je v pismu obžaloval dejstvo, da sta se razšla in priznal, da je precej razmišljal, a "da ni našel odgovorov", hkrati pa ni želel "puščati neodgovorjenih vprašanj". "Če bi tebe videli s temnopoltim moškim, to ne bi ogrozilo tvoje kariere, najbrž bi vse skupaj naredilo še bolj odprto in vznemirjujoče. Glede na moje pretekle percepcije in moj imidž bi najbrž razočaral polovico ljudi, ki so me naredili, za kar sem mislil, da sem. Nikoli te nisem hotel prizadeti. Moram se ti opravičiti, ker, kot si rekla, nisem bil tak prijatelj, kot vem, da sem lahko," je zapisal.

Madonni je do zdaj uspelo zavlačevati, da pismo, ki ga je pridobila njena prijateljica Darlene Lutz, ni romalo na dražbo, kar pa je zdaj uspelo dražbeni hiši Gotta Have Rock & Roll. Madonna je Lutzovo tožila, a je tožba padla in ima zdaj zvezane roke, četudi se je zelo trudila, da pismo ne bi fizično prišlo v javnost.

Začetni znesek dražbe naj bi bil sto dolarskih tisočakov (slabih 90 tisoč evrov), napovedi pa so, da bi lahko pismo prineslo do 300 tisočakov (267 tisoč evrov). Draženje se bo pričelo 17. julija, Lutzeva pa bo del dobička namenila tudi zdravljenju raka na dojki, ki ga je prebolela tudi sama.