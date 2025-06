Sporočila med Taylor Swift in Blake Lively bi lahko javno objavili

Odvetniki Blake Lively so se dlje časa trudili, da bi sporočila, ki si jih je igralka izmenjevala s pevko in nekdaj dobro prijateljico Taylor Swift, ostala zasebna in ne bi bila javno objavljena. Sodnik Lewis J. Liman je manj kot leto dni pred začetkom sojenja - to se začne 6. marca prihodnje leto - v kratki sodbi zavrnil predlog za izdajo odredbe o zaščiti klepeta med Swift in Lively, je poročal Deadline.

V sporu med Blake Lively in Justinom Baldonijem je pristala še Taylor Swift. FOTO: Profimedia icon-expand

Lively je decembra lani namreč soigralca Justina Baldonija v filmu Konča se z nama obtožila spolnega nadlegovanja, sodnik pa je zdaj ocenil, da so sporočila med Lively in Swift za sojenje lahko 'pomembna'. Ocenjuje namreč, da bi bila Swift lahko obveščena o pritožbah na snemalnem setu omenjenega filma. "Glede na to, da je Lively izjavila, da je bila Swift med drugim seznanjena s pritožbami ali razpravami o delovnem okolju pri filmu, so zahteve za sporočila s pevko v zvezi s filmom in to tožbo razumno prilagojene odkrivanju informacij, ki bi dokazale ali ovrgle Livelyjeve trditve o nadlegovanju in povračilnih ukrepih," je utemeljil svoje mnenje. Kot pišejo tuji mediji, gre za malo zmago Baldonija in njegove ekipe.

Swift že pozvali na sodišče, prijateljstvo pa prekinili

Taylor Swift so sicer maja pozvali k pričanju na sodišču, saj je bila z imenom omenjena v enem od sporočil med Lively in Baldonijem. "Namen tega poziva je uporabiti ime Taylor Swift za pritegnitev zanimanja javnosti z ustvarjanjem rumenih novic, namesto da bi se osredotočili na dejstva," so tedaj sporočili iz pevkine ekipe. Kot so še dodali, Swift ni nikoli stopila na prizorišče snemanja, ni sodelovala pri ustvarjalnih odločitvah o filmu, film pa naj bi si prvič pogledala šele po uradni premieri. Kot so za tem poročali neimenovani viri, naj bi Lively in Swift zdaj prekinili dolgoletno prijateljstvo.