Ellen sporoča zaposlenim: Opravičujem se vsem, ki sem jih prizadela

62-letna Ellen DeGeneres se je znova opravičila svojim zaposlenim, po tem, ko so zaradi obtožb o neprimernem vedenju snemanje pogovorne oddaje zapustili trije producenti. Zaposlenim obljublja, da bo nova sezona priljubljenega šova najboljša do zdaj.

V videokonferenci, na kateri je bilo več kot 200 zaposlenih, je priljubljena voditeljica Ellen DeGeneres po poročanju portala People dejala, da ni popolna in da se bo poskušala spremeniti: "Sem večplastna oseba in poskušam biti čim boljša verzija sebe, kolikor je to možno. Hkrati pa se učim iz svojih napak."

icon-expand Ellen DeGeneres se opravičuje za svoje obnašanje. FOTO: Profimedia

To pa ni bilo prvič, ko se je 62-letnica opravičila za napake. Povedala je še, da ji ogromno pomeni, če zaposleni in drugi sodelujoči opozorijo na težave: "Nekateri menijo, da nisem bila preveč prijazna, jim nisem posvečala dovolj pozornosti ali pa nisem bila dovolj strpna. Kogarkoli sem prizadela, se mu opravičujem. Nikoli vas nisem želela užaliti." Anonimen vir, ki je voditeljičine besede citiral za omenjeni portal, je še dodal, da je bila Ellen med govorom zelo čustvena in prepričana v to, da se lahko izboljša.

Čeprav med videokonferenco ni nikomur drugemu pustila do besede, je obljubila, da se bo pogovorna oddaja nadaljevala z 18. sezono 14. septembra. "To bo najboljša sezona, kar smo jih kdaj imeli," je še z navdušenjem dodala.