Športna novinarka Diletta Leotta dahnila usodni da

Dolga čipkasta obleka, odprt hrbet in poročna vlečka, na kateri je pisalo "vse, kar sem si kadar koli želela" . To je za poročni dan nadela italijanska športna novinarka Diletta Leotta , ki je na spletu sporočila, da je nemškemu nogometnemu vratarju Lorisu Kariusu obljubila večno zvestobo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Leotti, ki velja za eno izmed najlepših športnih novinark na svetu, in njenemu izbrancu se je med obredom pridružila tudi prvorojenka Aria, ki sta se je mladoporočenca razveselila avgusta lani, in sicer na 32. rojstni dan novinarke. "Vse, kar sem si kadar koli želela," je rek s poročne vlečke v opisu objave na Instagramu ponovila nevesta in z več kot 9 milijoni sledilcev delila nekaj fotografij posebnega dne.