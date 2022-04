Športni svet Ronaldu ob sinovi smrti izrekel sožalje: Tvoja bolečina je tudi naša

Po tragični novici, da je enemu najboljših nogometašev na svetu, Cristianu Ronaldu, umrl komaj rojeni sin, so se zvezdniki na spletu poklonili prijatelju in mu izrazili sožalje. Cristiano in njegova partnerica Georgina sta na velikonočni ponedeljek na družbenih omrežjih delila zapis, v katerem sta oznanila rojstvo dvojčkov, hkrati pa sporočila žalostno vest, da je eden od novorojenčkov umrl.

Cristiano Ronaldo je na družbenih omrežjih na velikonočni ponedeljek zapisal: "Z najglobljo žalostjo moramo sporočiti, da je naš sinček umrl. To je največja bolečina, ki jo lahko občutiš kot starš. Toda rojstvo naše punčke nam daje moč, da preživimo te težke trenutke. Zahvaljujemo se zdravnikom in medicinskim sestram za vso podporo in strokovno oskrbo. Skrušeni smo in v tem zares težkem času vljudno prosimo, da spoštujete našo zasebnost. Naš fantek je sedaj naš angel. Vedno te bomo imeli radi."

icon-expand Cristiano Ronaldo in Georgina Rodríguez FOTO: Profimedia

Poleg Ronaldovega matičnega kluba Manchester United so sožalje na družbenih omrežjih izrazili tudi drugi zvezdniki, prijatelji in družina. "Tvoja bolečina je tudi naša," so zapisali v britanskem klubu. Iz konkurenčnega nogometnega kluba Manchester City so Ronaldu sporočili: "Vsi pri Manchester Cityju izrekamo sožalje tako tebi kot tudi Georgini."

Ronaldov nekdanji klub, Real Madrid, je na uradni spletni strani zapisal: "Real Madrid, njegov predsednik in upravni odbor so globoko užaloščeni zaradi smrti enega od otrok, ki sta ju pričakovala naš dragi Cristiano Ronaldo in njegova partnerica Georgina Rodríguez. Z vama delimo bolečino in vama pošiljamo tople objeme." Na Twitterju je ganljiv zapis objavila tudi Kátia Aveiro, Ronaldova sestra, sicer znana portugalska pevka: "Rada te imam in moje srce je s teboj. Naj Bog poskrbi za vse in naj ti pomaga ostati močen na tej poti. Naš mali angelček je že v dedkovem naročju in naša mala deklica, ki je močna in polna zdravja, je tu, da bi nas naučila, da je res pomembna samo ljubezen."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke