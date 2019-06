Športnica iz Bosne pritegnila Ronaldovo pozornost: 'všečka' ji fotografije na Instagramu

Ivana Macanović , 20-letna atletinja iz Banjaluke v Bosni in Hercegovini, je na svojem uradnem Instagram profilu pred dobrima dvema letoma dobila posebnega sledilca. Danes ji sledi več kot 100.000 uporabnikov Instagrama, številka njenih sledilcev pa je znatno poskočila po letu 2017, ko je njene objave začel spremljati in všečkati nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo . Ta ima na svojem Instagram profilu več kot kot 172 milijonov sledilcev, medtem ko sam sledi le 436 uporabnikom – med njimi tudi Ivani.

Macanovićeva, ki jo nekateri tuji mediji označujejo kot 'atletski up Bosne in Hercegovine', je bila v obdobju, ko je pritegnila Ronaldovo pozornost, stara komaj 18 let. Športnica je v času, ko je zaradi Ronalda pristala v središču pozornosti, njegovo zanimanje za tuje medije komentirala z besedami, da ji ni popolnoma jasno, kako je prišel do njenega profila in zakaj ji je sploh začel slediti.