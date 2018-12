Mojstrica tetoviranja in resničnostna zvezdnica Kat Von D je na Instagramu ponosno objavila fotografijo svojega soproga in njunega prvorojenca. "Spoznajte najinega prelepega fantka, Leafarja Von D Reyesa. Hvala vsem prijateljem, družini, oboževalcem za vaše potrpljenje. Od rojstva sina želiva z možem preživeti 40 dni, ki bo osredotočen samo na našo družino ter skupno pot v starševstvo. Nekaj časa me tako ne bo na družbenih omrežjih. Toda vedno ste v mojih mislih in hvala za vse vaše besede, ki so polne ljubezni in podpore."