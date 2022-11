'Spoznal sem veliko transspolnih otrok, ki so se identificirali s Potterjem'

V nedavnem intervjuju za IndieWire je Daniel Radcliffe pojasnil, da je leta 2020 javno kritiziral J. K. Rowling, ki je ustvarila čarovniški svet Harryja Potterja, ker ga je skrbelo za mlade trans oboževalce, ki so jih komentarji britanske pisateljice prizadeli in so se zaradi njih počutili izdane. "Zelo močno sem čutil, da moram takrat nekaj reči, še posebej ker sem po končanem Potterju spoznal veliko kvir in trans otrok ter mladostnikov, ki so se s Potterjem močno identificirali. Ko sem tisti dan videl, da so bili prizadeti, sem jim želel sporočiti, da vsi v franšizi nimajo takega stališča. To je bilo zelo pomembno."