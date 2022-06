Spravljena Sam Hunt in Hannah Lee Fowler dobila hčerko

Pevec Sam Hunt in njegova žena Hannah Lee Fowler sta se razveselila prvorojenke. Zvezdnik in njegova žena naj bi se po burnem času, ko sta bila v slabših odnosih zaradi pevčevega neprimernega zakonskega vedenja in prešuštva, znova pobotala in se skupaj razveselila hčerke. Veselo novico je sporočil kar Hunt na enem izmed svojih koncertov.

Sam Hunt in Hannah Lee Fowler sta se razveselila prvorojenke. Novico je potrdil pevec na enem izmed svojih koncertov v Nashvillu, kot kaže pa sta z ženo zakopala bojno sekiro. Ta je pred rojstvom hčerke vložila zahtevo za ločitev, a jo je še isti dan zaradi administrativne napake preklicala. Pozneje je napovedala, da jo bo ponovno vložila, a si je pred porodom premislila. icon-expand Sam Hunt in Hannah Lee Fowler FOTO: Profimedia "Pred kratkim sem postal oče deklice Lucky Lu," je na koncertu oboževalcem povedal 37-letni pevec. "Mislim, da so koncertiranje, glasbena industrija in turneje nekoliko otrdile moje srce. Postal sem veliko bolj trden v mnogo stvareh, odkar sem zapustil majhno mesto, neverjetno pa je, kako je tale majhna deklica pred nekaj tedni čez noč ponovno omehčala moje srce," je še razkril svoje občutke ob rojstvu hčerke. 33-letna Hannah Lee Fowler je zahtevo za ločitev prvič vložila meseca februarja, njeno nosečnost pa so razkrili prav ločitveni dokumenti, v dokumentih je namreč zahtevala polno skrbništvo nad otrokom. Pevčeva žena je kot razlog za ločitev navedla moževo nezvestobo in neprimerno obnašanje za poročenega moškega. Čeprav je bila vloga zaradi administrativne napake neveljavna in umaknjena v nekaj urah od vložitve, se je Alabamčanka odločila, da jo ponovno vloži, a se je par med časom, ko je pričakoval prvega otroka, pobotal, 33-letnica pa naj bi na sodišču že zaprosila za umik vloge, čemur je to ugodilo. Hunt je novico o tem, da bo postal oče, potrdil v oddaji Country Countdown USA, kjer je dejal: "O tem še nisem govoril, a kmalu se bom razveselil hčerkice. Rezerviral sem si zadnja dva tedna v mesecu maju in prva dva tedna v mesecu juniju. Letošnje leto zame v celoti poteka v znamenju te velike novice." Takrat je dodal, da bosta ime izbrala skupaj z ženo, za nasvet, kako naj vstopi v očetovske čevlje, pa je povprašal tudi svoje prijatelje, ki že imajo otroke.