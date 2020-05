Spregovoril nekdanji telesni stražar Kanyeja Westa: Nikoli več ne bi delal zanj

V spletni oddaji je spregovoril nekdanji osebni stražar enega najbolj muhastih glasbenikov. Kanye West in Steve Stanulis sta sodelovala nekaj let, a se je kasneje glasbenik odločil, da Steva odpusti. Zdaj pa se je osebni varnostnik odločil spregovoriti o neverjetnih zahtevah, ki jih ima raper.

Za Kanyeja Westa velja, da ima svoj način komuniciranja in razmišljanja. Večkrat je že sam zase izjavil, da je največji umetnik ves časov in se primerjal z bogom. No, o njegovih muhah je zdaj spregovoril Steve Stanulis, glasbenikov nekdanji osebni stražar. V podcastu Hollywood Raw (Surovi Hollywood, op. a.) je povedal, kakšne zahteve je imel zvezdnik in kako je se obnašal do njega, preden ga je leta 2016 odpustil.

Opisal je njegov muhast karakter. FOTO: Profimedia

Stanulis, sicer nekdanji newyorški policist, je povedal, kako nesmiselne zahteve je imel raper, in dodal, da je Kanye zagotovo eden najbolj neprijetnih ljudi, s katerimi je delal. Stražar je opisal njun prvi dan, ko sta se spoznala za newyorški teden mode. Kanye naj bi že prvih nekaj minut, ko je Steva spoznal, imel manjši živčni zlom, ker Steve ni vedel, v katero nadstropje gresta in ni vedel, kateri gumb naj pritisne. "Takrat se mu je 'strgalo', spraševal me je, če se prej nisem pozanimal, kam morava iti oziroma kam ga moram peljati. Rekel se mu, da ima tri možnosti. Prva je, da mi lahko sam pove, v katero nadstropje greva, druga možnost je, da sam pritisne gumb, tretja možnost pa je, da lahko sedi cel dan v dvigalu in mi govori, kako pomemben je njegov čas in da tako ne bova šla nikamor."