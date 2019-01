'Ker so zvezdniki, mislijo, da lahko dekletom počnejo, kar želijo'

Kot smo poročali, ameriški pevec Chris Brown, ki je imel zaradi nasilja že večkrat opraviti s policijo, spomnimo se le, kako je pred leti pretepel svoje takratno dekle, pevko Rihanno, ni več v priporu. V Parizu ga je 24-letna Alžirka obtožila posilstva, ki naj bi ga izvedel še z dvema pajdašema, a lahko osumljence zadržijo le 48 ur.

24-letnica je medtem za revjo Closer podrobno opisala dogajanje v pariškem hotelu, kjer naj bi jo trojica posilila, policija pa nadaljuje preiskavo in iskanjem morebitnih dokazov. Za časnik Le Parisien je povedala, da je dobila na ducate klicev in sporočil pevčeve ekipe, nekateri so ji ponujali "dogovor".

"Ko sem blokirala njihove klice, so me preko neke francoske znanke skušali prepričati v dogovor. Rekla sem ne, ker ne tožim zaradi denarja, gre za pravice. In da se ta groza, ki se mi je zgodila, ne bo zgodila še kakšnemu dekletu. Ti ljudje imajo moč, obnašajo se, kot da lahko delajo, kar želijo. Mislijo, da imajo pravico, ker so zvezdniki, a hočem pravico in vem, da bo na koncu pravica prevladala in da bodo vsi dojeli, da govorim resnico," je povedala.