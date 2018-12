Spregovorila o težavah z materjo

Igralka Jennifer Aniston je v intervjuju iskreno spregovorila, kakšen odnos je imela s svojo materjo Nancy Dow. Zvezdnica izredno priljubljene humoristične serije Prijatelji s svojo materjo ni imela vedno najboljšega odnosa. Ko je leta 1999 Nancy objavila biografijoFrom Mother and Daughter to Friends: A Memoir, v kateri je pisala o svoji slavni hčerki, je igralka z njo prekinila vse stike. Zbližali sta se šele, potem ko se je Jennifer ločila od Brada Pitta.

"Bila je manekenka in pri njej je bil videz in to, kako se predstaviš, najbolj pomembno. Jaz pa nisem bila primer manekenke, kakršne si je želela. To je bilo nekaj, kar me je zelo zaznamovalo, kajti vse, kar sem želela, je, da me vidi in ljubi. Toda bila je preveč osredotočena na stvari, ki v resnici sploh niso pomembne."

Ker igralka ravno promovira film, v katerem igra nekdanjo lepotno kraljico ter ima hčerko, ki ni po njenih 'standardih', je še dodala, da je prav zaradi tega zelo ponosna na sporočilo filma – in to je, da nam ni treba živeti tako, kot pričakujejo drugi oziroma kar pričakuje družba.

"Pojem lepote je zame to, ob čemer se nekdo počuti lepo. Zame so to osebe, ki so okoli mene in življenje, ki ga živim," zraven pa se je še pošalila, da sem spada tudi dobra pričeska.

Nancy, nekdanja ameriška igralka in manekenka, je umrla v 80. letu starosti maja 2016.