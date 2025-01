Spregovorila še Twitcheva mati: Naša družina je popolnoma zgrožena

Dan po tem, ko je vdova pokojnega Stephena tWitcha Bossa z izjavami o njegovem življenju dvignila ogromno prahu, se je sedaj javila še njegova mati Connie. Allison Holker je v svoje prihajajoče spomine namreč vključila osebne podrobnosti o njegovem življenju. "Naša družina je popolnoma zgrožena nad zavajajočimi in škodljivimi trditvami o mojem sinu Stephenu Bossu," je mati pokojnega zapisala na družbenem omrežju in dodala: "Nedavne objave, ki širijo neresnice o Stephenu, so prestopile vsako mejo spodobnosti. Kot njegova mati ne bom pustila, da te obtožbe ostanejo brez odgovora. Ne bomo stali pri miru, medtem ko bodo blatili njegovo ime in zapuščino. On si tega ne zasluži in otroci si tega ne zaslužijo."

Allison je bila v preteklih dneh deležna številnih negativnih reakcij Stephanove družine, potem ko je razkrila mnoge skrivnosti njegovega zasebnega življenja. V intervjuju za People je 36-letnica povedala, da je leta 2022 po njegovem pogrebu v omari med pospravljanjem našla skrito zalogo prepovedanih substanc, vključno z gobami in različnimi tabletami. To je ena izmed stvari, ki jo je Allison zapisala v prihajajoči knjigi This far: My Story of Love, Loss and Embracing Light, v katero je vnesla svoje spomine na pokojnega moža in številne podrobnosti njegovega življenja. Zvezdnikova družina temu strogo nasprotuje in pravi, da bo naredila vse v njihovi moči, da bo zaščitila njegovo dobro ime in ugled. Vdova, ki ima že dlje časa drugega partnerja, pa trdi, da to počne, ker želi z njegovo zgodbo ozaveščati in pomagati vsem, ki se soočajo s podobnimi težavami.