Sprehajalec psov Lady Gaga v stabilnem stanju, roparja še vedno iščejo

Tiskovni predstavnik policijske postaje v Los Angelesu Jeff Lee je posredoval nove informacije glede incidenta, ki se je zgodil pred kratkim. "Žrtev je 24. februarja 2021 približno ob 21.40 sprehajala tri francoske buldoge na območju avenije Sierra Bonita in Sunset Blvd. Osumljenca sta dva in sta se odpeljala v belem štirivratnem Nissanu Altimi."

Sprva so sicer poročali o enem osumljencu, a so pridobili nove podatke. "Dva osumljenca sta izstopila iz vozila in zahtevala, da jima žrtev preda pse. Grozila sta s pištolami. Žrtev se je borila, eden od osumljencev je sprožil strel. Osumljenca sta nato vzela dva od treh psov in z osumljenim vozilom pobegnila s kraja dogodka," so še sporočili.