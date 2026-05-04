Tuja scena

Sprehodila se je mimo kamere, snemalec posnel njo namesto intervjuja

Miami, 04. 05. 2026 10.01 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
ivana knoll

Sprehod po dirkaških garažah, v katerih še posebej na dirki formule 1 v Miamiju mrgli zvezdnikov, lahko zavede tudi televizijskega snemalca. Če se mimo sprehodi prsata lepotica, pa za njo morda čisto nevede obrneš pogled. S kamero vred. Tako sicer malo zgrešiš novinarja in njegovega sogovornika, ki ju snemaš, a če je to Ivana Knoll, to postane spletna senzacija.

Tudi letošnja edicija dirk formule 1 v Miamiju se ni izneverila tradiciji. V dirkaških garažah je poleg dirkačev in njihovih ekip mrgolelo zvezdnikov tako iz sveta zabave kot tudi športa. Seveda so se po paddocku sprehajali tudi številni novinarji, ki so svoje delo vestno in profesionalno opravljali. Tudi snemalci, le eden od njih je s kamero nekoliko 'zaobšel' osebe, ki bi jih moral snemati.

Snemalec britanskega Sky Sporta je snemal pogovor o kvalifikacijah voditelja Simona Lazenbyja z dirkačico Naomi Schiff in dirkačem Jensonom Buttonom. Ko so se sprehajali po dirkaških garažah, pa se je mimo njih sprehodila prsata lepotica, ki jo je snemalec seveda opazil. Njene zapeljive postave pa ni pospremil le s pogledom, temveč kar s kamero, kasneje pa mu je uspelo ujeti še navdušen pogled enega od mehanikov ekipe McLaren, ki se je prav tako navdušeno obrnil za dekletom. Posnetek je seveda takoj postal viralen.

Čeprav se je sprva ugibalo, kdo je ženska, ki se je sprehodila mimo, je kmalu postalo jasno, da je pozornost pritegnila Ivana Knoll. Hrvatica, ki je zaslovela na svetovnem prvenstvu v Katarju kot navijačica hrvaške nogometne reprezentance, danes živi v ZDA in se ukvarja z glasbo. Ni le vplivnica, temveč tudi didžejka, ki se vedno bolj uveljavlja po svetu, navdušuje pa ne le s svojo glasbo, temveč buri moško domišljijo tudi s svojo zapeljivo postavo.

Zvezdnica na dirkah formule 1 ni bila prisotna prvič, kot je razkrila na družbenih omrežjih, je bil to zanjo že peti obisk. Zadnji dve leti je bila celo ambasadorka ekipe Aston Martin, tokrat pa se je dirke udeležila zasebno. In čeprav je sprva mislila, da si bo dogajanje ogledala le v soboto in nedeljo, se je zadnji trenutek odločila priti tudi v petek. Prav ta dan pa je poskrbela za posnetek, ki je postal viralen.

"Zaradi norega prometa sem prišla dobesedno eno uro pred zaključkom dogajanja. Tam sem bila s svojim fotografom, odločila sva se narediti nekaj vsebine, nekaj fotografij. Videla sem, da nekaj snemajo, a sem se jim poskušala izogniti in posneti svoje stvari," je povedala v videu, ki ga je objavila na TikToku. Kot je še dodala, je bilo nato na dirkališču noro, saj so jo vsi prepoznali. "Še tisti, ki me niso poznali s svetovnega prvenstva, so me danes poznali. Od voznikov, varnostnikov do policistov. Res je bilo zabavno," je povedala in razkrila, da je kasneje govorila tudi z novinarjem in snemalcem ter da so se skupaj smejali videu.

