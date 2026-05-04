Sprehodila se je mimo kamere, snemalec posnel njo namesto intervjuja

Tudi letošnja edicija dirk formule 1 v Miamiju se ni izneverila tradiciji. V dirkaških garažah je poleg dirkačev in njihovih ekip mrgolelo zvezdnikov tako iz sveta zabave kot tudi športa. Seveda so se po paddocku sprehajali tudi številni novinarji, ki so svoje delo vestno in profesionalno opravljali. Tudi snemalci, le eden od njih je s kamero nekoliko 'zaobšel' osebe, ki bi jih moral snemati.

Snemalec britanskega Sky Sporta je snemal pogovor o kvalifikacijah voditelja Simona Lazenbyja z dirkačico Naomi Schiff in dirkačem Jensonom Buttonom. Ko so se sprehajali po dirkaških garažah, pa se je mimo njih sprehodila prsata lepotica, ki jo je snemalec seveda opazil. Njene zapeljive postave pa ni pospremil le s pogledom, temveč kar s kamero, kasneje pa mu je uspelo ujeti še navdušen pogled enega od mehanikov ekipe McLaren, ki se je prav tako navdušeno obrnil za dekletom. Posnetek je seveda takoj postal viralen.

Čeprav se je sprva ugibalo, kdo je ženska, ki se je sprehodila mimo, je kmalu postalo jasno, da je pozornost pritegnila Ivana Knoll. Hrvatica, ki je zaslovela na svetovnem prvenstvu v Katarju kot navijačica hrvaške nogometne reprezentance, danes živi v ZDA in se ukvarja z glasbo. Ni le vplivnica, temveč tudi didžejka, ki se vedno bolj uveljavlja po svetu, navdušuje pa ne le s svojo glasbo, temveč buri moško domišljijo tudi s svojo zapeljivo postavo.

Zvezdnica na dirkah formule 1 ni bila prisotna prvič, kot je razkrila na družbenih omrežjih, je bil to zanjo že peti obisk. Zadnji dve leti je bila celo ambasadorka ekipe Aston Martin, tokrat pa se je dirke udeležila zasebno. In čeprav je sprva mislila, da si bo dogajanje ogledala le v soboto in nedeljo, se je zadnji trenutek odločila priti tudi v petek. Prav ta dan pa je poskrbela za posnetek, ki je postal viralen.

