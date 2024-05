Sprejem Baby Lasagne v Zagrebu: On je pravi zmagovalec!

Baby Lasagna se je po osvojenem drugem mestu na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije že vrnil v domovino. Že na letališču ga je pričakala velika množica oboževalcev, ki je hrvaškega heroja spremljala tudi na glavnem trgu v Zagrebu, kjer ga je čakal uradni sprejem. Nepregledna množica ljudi, ki je z navdušenjem opazovala svojega narodnega junaka in po mnenju večine letošnjega zmagovalca, je 28-letnika ganila, zato so tekle tudi solze sreče.

Evrovizija 2024 je pretekli vikend dobila svoj epilog. Po izjemno tesnem razpletu je na koncu slavila Švica in pevec Nemo s pesmijo The code, drugo mesto pa je osvojila Hrvaška z ves čas favoriziranim Baby Lasagno na čelu. Po mnenju številnih je prav mladi Hrvat edini pravi zmagovalec letošnjega izbora, kar je nepregledna množica ljudi dokazala tudi ob njegovi vrnitvi v domovino.

Hrvaški predstavnik s pravim imenom Marko Purišić je v rodno Hrvaško iz Švedske odletel v zgodnjih jutranjih urah po finalu. Že na letališču sta ga pričakala mama Marija in oče Dragan. "Finale je bil napet, a vesel. Ne čutim nič drugega kot ponos in srečo, zadovoljni smo s tem, kar je dosegel, in upam, da tudi drugi," je za hrvaške medije povedal oče, mama pa je za Dalmatinski portal povedala: "Vse sem doživljala zelo evforično, stresno in pozitivno, z veliko ljubezni in sočutja. Gledali smo s prijatelji, z njimi smo delili svoja čustva. Danes sem najponosnejša mama na Hrvaškem."

Poleg staršev ga je na letališču pričakala še velika množica oboževalcev, ki so glasno vzklikali "Marko, Marko" in navdušeno pozdravljali drugouvrščenega iz letošnjega izbora. Pevec je bil dobre volje, ob prihodu na letališče si je s ponosom okoli ramen ogrnil hrvaško zastavo, delil avtograme in pozdravljal oboževalce. Obenem je priznal, da toliko ljudi nikakor ni pričakoval. "Mislil sem, da bo na letališču okoli 20 ljudi," je povedal kasneje, ko se je skupaj z ekipo odpravil na trg Josipa Bana Jelačića na uradni sprejem.

Tam pa je sledilo presenečenje. Na glavnem trgu v Zagrebu se je namreč zbrala nepregledna množica oboževalcev, ki je z navdušenjem vzklikala ime svojega narodnega heroja in skupaj z njim prepevala in plesala ob pesmi Ram Tim Tagi Dim. "Vtisi se še niso polegli. Ne vem, kaj to pomeni zame. Meni niti ni pomembno. Hvala iz srca, ne vem, kaj naj še rečem," se je na odru svojim oboževalcem zahvalil čustveni 28-letnik, ki ni mogel skriti niti solz sreče ob tako veliki podpori.

Kasneje se je z objavo posnetka zbrane množice zahvalil tudi na družbenih omrežjih. "Ne vem, kaj naj rečem in kako naj se vam zahvalim. V moje srce, v srce moje družine in ekipe ste prinesli toliko sreče, veselja in ponosa. Hvala ni dovolj, ampak dokler ne najdem česa boljšega, hvala," je zapisal.

Mlademu Hrvatu so poleg oboževalcev na družbenih omrežjih javno čestitali tudi številni znani obrazi, v množici pa je bilo opaziti tudi priljubljenega igralca Matina Antunovića, ki ga v vlogi Dina spremljamo v naši seriji Skrito v raju. V prvi vrsti pred odrom, na katerem je potekal sprejem, je bil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Za odlično uvrstitev so zvezdniku čestitali tudi župan Zagreba Tomislav Tomašević in ministrica za kulturo in medije Nina Obuljen Koržinek, ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac ter več poslancev.

Na odru so pred njegovim prihodom množico zabavali lanskoletni predstavniki Let 3 in pevka Tajči, ki je leta 1990 na Evroviziji zastopala Jugoslavijo. Po uradnem sprejemu v prestolnici pa svojega junaka navdušeno pričakujejo tudi v njegovem rodnem Umagu. Hrvatje, ki so sicer znani kot eden bolj srčnih narodov, pri katerih se svet ob nastopu njihovih predstavnikov in reprezentanc praktično ustavi, se tudi tokrat niso izneverili.

V času finala Evrovizije so številni bari prenašali dogodek, na trgu v Zagrebu je bil organiziran skupni ogled, za Marka pa je pesti držal tudi cel Umag. "V samo enem mesecu je od popolnoma neznane osebe postal ikona v Evropi. Žirija se je na koncu odločila na podlagi nekaterih lastnih pravil, v katera se na tem mestu ne bom spuščal. Marko je zmagovalec za nas in je zmagovalec za ves naš narod in Evropo, ki mu je dala svoj glas in srce. Vse, kar je ta mladenič ustvaril, je ustvaril na podlagi svoje kvalitete. O njegovem nadaljnjem uspehu ne dvomim. Za cel Umag in verjamem, da tudi širše, je zmagovalec Marko Purišić," je denimo dejal župan Umaga Vili Bassanese.

