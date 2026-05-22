Tuja scena

Sprememba načrta: Donald Trump mlajši in Bettina uradno poročena

Palm Beach, 22. 05. 2026 21.27 pred 24 minutami 2 min branja

K.A.
Zaljubljenca zdaj čaka še poročno slavje na Bahamih.

Donald Trump mlajši in njegova draga Bettina Anderson sta se očitno premislila. Čeprav je v javnost danes zjutraj prišla informacija, da se bosta zaljubljenca poročila ta konec tedna na Bahamih, sta po poročanju tujih medijev že uradno poročena. Sin ameriškega predsednika, ki naj se sinove poroke ne bi udeležil, je tako že drugič izrekel usodni da.

Danes zjutraj so tuji mediji poročali, da se bo ta konec tedna na majhnem otoku na Bahamih zgodila poroka Donalda Trumpa mlajšega in Bettine Anderson. A očitno sta se zaljubljenca odločila, da ne moreta več čakati in sta se poročila že prej.

Donald Trump mlajši in Bettina Anderson uradno poročena
FOTO: Profimedia

Spletni portal PageSix je pridobil njuno poročno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da sta se uradno poročila že v četrtek. Dokumenti so bili vloženi v Palm Beachu na Floridi, nevesta pa se je odločila, da ne bo prevzela priimka Trump. Obred je vodil dolgoletni nepremičninski odvetnik družine Trump Brad McPherson.

Čeprav se je v javnosti že dlje časa špekuliralo o datumu poroke, sta se mladoporočenca očitno odločila za birokratsko formalizacijo zveze še pred večjim slavjem, ki ga načrtujeta zunaj meja ZDA.

Zaljubljenca zdaj čaka še poročno slavje na Bahamih.
FOTO: Profimedia

Po formalizaciji zakona v Palm Beachu se pozornost zdaj usmerja na Bahame, kjer bo potekal zasebni poročni obred za ožji krog prijateljev in družine. Viri navajajo, da sta si zaljubljenca sprva želela večje proslave v Beli hiši, vendar sta načrte spremenila zaradi trenutne situacije v svetu.

Prisotnost ženinovega očeta, Donalda Trumpa, na poroki na Bahamih ostaja pod vprašajem. Zaradi aktualnih razmer v Iranu je predsednik dejal, da čas za proslave ni idealen, vendar je kljub temu napovedal, da bo poskusil priti na poroko, če bodo razmere to dopuščale.

Donald in Bettina sta se zaročila lani decembra.
FOTO: Profimedia

Mladoporočenca sta se za poroko, na kateri naj bi bilo le 50 povabljenih, odločila zelo hitro, saj sta se zaročila šele lani decembra. Aprila je 39-letnico čakala tudi dekliščina, ki jo je proslavila v dvorcu Mar-a-Lago na Floridi, na dogodku pa so bile prisotne tudi Ivanka Trump, Lara Trump in Tiffany Trump.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

