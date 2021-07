Spremembe pravil za glavne nagrade na zlatih globusih

Združenje tujih dopisnikov Hollywooda (HFPA) je bilo deležno tudi kritik o pomanjkanju raznolikosti in transparentnosti, s televizije NBC, ki od leta 1996 prenaša podelitev zlatih globusov, pa so maja sporočili, da leta 2002 prireditve ne bodo prenašali.

"Po ponovnem pregledu pravil in ob poslušanju poznavalcev v industriji smo se odločili sprejeti nove pristope za prihodnje podelitve, da tem filmom zagotovimo pozornost, ki si jo zaslužijo," je v izjavi za AFP dejal predsednik HFPA Ali Sar in dodal, da jezik ne bo več ovira za prepoznavanje najboljšega.

HFPA sestavlja več kot 90 mednarodnih novinarjev, ki glasujejo za druge največje filmske in televizijske nagrade Hollywooda. Na združenje že mesece letijo obtožbe rasizma, seksizma, ustrahovanja in korupcije med člani. Tako so maja potrdili več sprememb, da bi združenje postalo bolj vključujoče in raznoliko. A nekatera velika imena, med njimi Scarlett Johansson in Tom Cruise, so spremembe označila za prepočasne, poleg tega pa naj bi jim primanjkovalo natančnosti naj ne bi obravnavale nekaterih najosnovnejših pritožb industrije.

Pri združenju so povedali, da se je večina članov že udeležila izobraževanja o raznolikosti, vključevanju in pravičnosti, prav tako pa so naredili velike korake k preoblikovanju organizacije – člani ne smejo več sprejemati daril, zaposlili so svetovalce za raznolikost in vzpostavili linijo za anonimne pritožbe. Dva člana HFPA sta sicer nedavno dala odpoved in združenje oklicala za toksično, še navaja AFP.