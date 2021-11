Spremenjena Tori Spelling: je za njen videz kriv lepotni kirurg?

Fotografi so slavno igralko Tori Spelling , ki se v zadnjih mesecih sooča predvsem z govoricami o njenem propadlem zakonu z Deanom McDermottom , tokrat ujeli v objektiv med vožnjo. Zvezdnica je za volanom nosila športno kapo s šiltom, njen obraz pa je bil videti precej spremenjen – zabuhel in otečen.

48-letna igralka je pred časom sicer zanikala lepotne posege. Po tem, ko jo je mož Dean pred leti prevaral, je izgubila veliko mero samozavesti. Leta 2014 si je po poročanju Us Weeklyja želela povečati prsi, botoks in pomladiti obraz, s čimer bi nazaj dobila izgubljeno samozavest.

Po tem, ko so zaokrožile njene najnovejše fotografije, se mnogi sprašujejo, kako daleč je zvezdnica pripravljene iti, da ohrani mladostniški videz. Sodeč po zadnjih posnetih fotografijah je tokrat pretiravala s popravki in lepotnimi polnili.

Fotografi so Tori ujeli med vožnjo.

Spomnimo, da je zvezdnica pred dnevi nosila velike škatle, kar je samo še dodatno podkrepilo glasne govorice, da igralkin 15 let trajajoči zakon s 55-letnim televizijcem Deanom McDermottom dokončno razpada. Že pred časom pa je snela poročni prstan, ki ga v zadnjih tednih ne nosi v javnosti.

Čeprav slavni par za javnost ne potrdi ničesar niti ne zanika govorice o ločitvi, je precej zgovorno dejstvo, da nobeden od zakoncev že tedne ne nosi poročnega prstana. Olje na ogenj so še dodatno prilile fotografije Spellingove, ki so jo ujeli pred odvetniško pisarno. V roki je držala beležnico z besedami 'skrbništvo', 'podpora' in 'premoženje'.

Tori Spelling in Dean McDermott, ki sta se spoznala na filmskem setu, ko sta bila takrat oba poročena, sta se hitro spustila v razmerje in ločila od prejšnjih partnerjev. Poročena sta od maja 2006, skupaj pa imata pet otrok: 14-letnega Liama, 13-letno Stello, 10-letno Hattie, 9-letnega Finna in 4-letnega Beauja.