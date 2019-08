Spremljevalna vokalistka Michaela Jacksona: Videla sem več nenavadnih stvari

Sheryl Crow je bila v 80. letih prejšnjega stoletja spremljevalna vokalistka Michaela Jacksona. Pred kratkim je dejala, da so se na njegovi turneji dogajale nenavadne stvari, spominja pa se tudi fanta, ki naj bi ga pevec spolno zlorabljal.

Glasbenica Sheryl Crow je bila spremljevalna vokalistka odmevnega glasbenika Michaela Jacksona, katerega ustvarjanje je bilo večkrat prežeto s škandali. V ospredju so bili predvsem tisti, povezani s spolnimi zlorabami otrok, za katere pa ga je sodišče po več let trajajočih sodnih procesih zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo. Sheryl je bila pahnjena pod žaromete, ko jo je Michael v 80. letih prejšnjega stoletja izbral, da se mu pridruži na njegovi 18-mesečni svetovni turneji Bad. Nastopila je tudi v njegovem videospotu za pesem Dirty Diana, še preden je postala prepoznavna po celem svetu. V intervjuju za The Telegraph je razkrila, da si še ni ogledala kontroverznega dokumentarnega filma Leaving Neverland, v katerem James Safechuck in Wade Robson navajata, da ju je pevec zlorabljal. "Filma še nisem videla in ga tudi ne želim. Bila sem poleg, ko so se dogajale nenavadne stvari in ob tem so se mi porajala številna vprašanja o Michaelovem obnašanju," je povedala.

Bila je poleg, ko so se dogajale nenavadne stvari in ob tem so se ji porajala številna vprašanja o Michaelovem obnašanju. FOTO: Profimedia

O pevcu je spregovorila tudi v intervjuju za The Guardian, kjer je povedala, da se Jamesa Safechucka (enega od domnevnih žrtev) spomni kot prijetnega otroka. Vprašali so jo, če se je kdaj spraševala, kaj ti otroci delajo na turneji in odgovorila je, da je pevec dajal vtis nekakšne nedotakljivosti in je bilo zato zanj narejenih več izjem. "Žalostna sem in jezna na več ljudi. Menim, da je bila to mreža ljudi, ki je dovolila, da se takšne stvari dogajajo. To je tragično," je povedala.

Dajal naj bi vtis, da je bil nedotakljiv. FOTO: AP

Priznala je, da jo je njegova slava zaslepila, saj je nastopala ob njem pred množicami ljudi. "Bila je nora izkušnja. Bil je največja zvezda svoje generacije in 18 mesecev sem vsak večer lahko z njim v duetu pela pesem I just Can't stop loving you," je dejala. Michael je umrl 25. junija 2009 v 50. letu starosti. Takrat je Sheryl za CNN priznala: "Za nekaj trenutkov sem nekako upala, da je uprizoril svojo smrt. Čakalo ga je veliko nastopov, in to mu je povzročalo veliko stresa, zato sem pomislila, da je tako pobegnil." Dodala je še, da se je njegove smrti začela zavedala šele takrat, ko so novice preplavile svet.