Srbska diva kmalu tudi v Sloveniji

Srbska diva Maya Berović, ki je z zadnjima izdanima albumoma v sodelovanju z Jala Bratom in Bubo Corellijem spremenila svojo začetno glasbeno smer, je praktično obnorela regijo. Slovenijo bo obiskala v sredini meseca junija, ko bo na naših tleh priredila pravi glasbeni spektakel.

Maya Berović bo kmalu obiskala Slovenijo FOTO: Organizator

32-letna srbska glasbenica Maya Berović bo 14. junija letos obiskala Slovenijo in na ploščadi Gospodarskega razstavišča priredila koncertni spektakel na prostem. Berovićeva danes velja za eno najpriljubljenejših balkanskih glasbenic. Ob nastanku zadnjih dveh albumov je namreč združila moči z glasbenikoma, raperjema Bubo Corellijem in Jala Bratom, zaradi česar so njene skladbe zazvenele v bolj energičnih plesnih ritmih. Njihovo sodelovanje je na glasbeni sceni vsekakor obrodilo sadove, Maya pa je z novimi skladbami praktično obnorela balkansko regijo.

Diva ne skriva svojih lepotnih popravkov FOTO: Organizator

Srbski medijo navajajo, da Berovićeva današnji generaciji pomeni tisto, kar sta turbofolk zvezdnici Ceca in Lepa Brena pomenili prejšnji. To delno potrjujejo tudi številke: 32-letnica je namreč do sedaj uspela razprodati večino svojih koncertov, napolnila pa je tudi beograjsko areno, kar jo je vsekakor umestilo na lestvico najpriljubljenejših glasbenic.

Ena najbolj priljubljenih glasbenic današnjega časa FOTO: Organizator

Njene najbolj znane skladbe so To me radi, Pravo vreme, V.I.P.,Broj, Neka stvar, Načisto, Mala lomi in mnoge druge. Vse skladbe so na YouTube-u presegle več milijonov ogledov, kmalu pa jih bo v živo imela priložnost slišati tudi slovenska publika. Na veselje številnih oboževalcev bo Slovenijo obiskala na vrhuncu svoje turneje "Pravo vreme."

Koncert se bo odvil 14. junija na Gospodarskem razstavišču FOTO: Organizator