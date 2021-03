Srbska igralka Danijela Štajnfeld politika in igralca Lečića obtožila posilstva

"Imela sem idejo, da bi posnela film o posledicah posilstva in spolne zlorabe z vidika žrtve in ljudi, ki so storili zločin. Ko sem pogledala surovi material, ki smo ga posneli, sem se opogumila in se v zadnjem trenutku odločila, da bom delila svojo zgodbo," jo je citirala ameriška revija.

"Presenetilo me je dejstvo, da je to, da bom spregovorila, pravzaprav začetek, da sem v redu. To je zdravilo. Zame je bilo to veliko odkritje. O posilstvu sem imela samo zaupne posnetke na svojem prenosniku. Posnela sem kratke videoposnetke, ki so končali v dokumentarcu. Danes so dragoceni predvsem zato, ker povedo, kako se žrtev počuti po zlorabi," je dejala.

Štajnfeldova je Lečića posnela med telefonskim pogovorom

Telefonski pogovor, ki je potekal med igralko in njenim stanovskim kolegom, je Štajnfeldova posnela. V pogovoru mu je očitala, da se je tistega večera z njim počutila negotovo in ni želela biti sama z njim. Spomnila ga je, da je jokala in se počutila nespoštovano. Lečić pa ji je odgovoril, da je vso situacijo razumela narobe. Da je to, da si je on izbral njo, zanjo bila velika čast. Med pogovorom je poudaril, da si on izbere ženske, ki so mu všeč, in ne spi kar z vsako. Jasno ji je nakazal tudi na svoj status z besedami: "A ti sploh veš, kdo sem jaz?" Ko ga je igralka vprašala, zakaj ni spoštoval njene zavrnitve, ji je odgovoril, da to ne deluje tako. On je tisti, ki odloča o pravilih igre. Pogovor je zaključil z besedami, da naj ga, če je res tako zafrustrirana, sploh ne kliče več.

Lečić ne daje komentarjev

"Ne morem komentirati tako občutljive teme, dokler ne prejmem poziva tožilstva in črno na belem, da me je za kaj takega obtožila," je za srbski medij povedal igralec Branislav Lečić. Na višjem javnem tožilstvu v Beogradu so potrdili, da je Štajnfeldova v navzočnosti namestnice državnega tožilca podala izjavo policiji, pa tudi, da je razkrila identiteto napadalca. Kot so navedli, je slavna igralka razkrila identiteto osebe, ki jo obtožuje kot B. L. Zadeva je trenutno v preverjanju.

"V izjavi je navedla identiteto morebitnega storilca kaznivega dejanja. Nadaljnja preverjanja potekajo in zbirajo se dokazi," je za portal sporočilo Višje državno tožilstvo v Beogradu.