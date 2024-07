Srbska manekenka in hollywoodski igralec dobila drugega otroka

"Povabila sem ga na večerjo, ga peljala in plačala. Imela sem drugačno predstavo, kako se bo to razvilo, a se ni, ker je imel on popolnoma drugačno predstavo od moje. Če vprašate njega, vam bo povedal, da je takoj vedel, da se bo poročil z mano. Kot sem že povedala, sama sem imela popolnoma drugačno predstavo. Mislila sem, da bo to nekaj kratkoročnega, a se je izkazalo, da je moški mojega življenja," je nekoč povedala.

Poročila sta se julija 2022 v Toskani, slovesnosti pa se je udeležilo približno 190 gostov, o čemer so poročali tudi svetovni mediji. Revija Vogue je njuno poroko uvrstila med 10 najlepših tistega leta. "Na samem začetku večerje sem vse goste prosila, naj spijejo kozarec rakije. Je znana srbska pijača, ki je v naši tradiciji že več sto let," je takrat za Vogue povedala Nina.

Nina je svojo kariero začela kot voditeljica na italijanski televiziji, nato se je ukvarjala tudi z manekenstvom, leta 2010 pa je sodelovala v resničnostnem šovu Island of Celebrities, ki so ga predvajali v Italiji. Po šovu se je podala v igralske vode, nastopila pa je v filmih Podivjali, Driver X in Sadie.