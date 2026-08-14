Srbska pevka Breskvica prodaja luksuzno vilo blizu Beograda

Breskvica si očitno ne želi nobenega spomina na svojega nekdanjega fanta več. Pol leta po razhodu namreč prodaja luksuzno vilo, ki sta jo z Nemanjo Stanisavljevićem zgradila skupaj. Priljubljena pevka si želi za kar 200 kvadratnih metrov stanovanjske površine vile iztržiti 830.000 evrov.
Njun nekdanji skupni dom se nahaja v Meljaku nedaleč od Beograda. Hiša je zasnovana kot sodoben bivalni prostor, ki ponuja različne dodatne prostore za prosti čas. Srbski mediji so potrdili, da se nepremičnina prodaja v celoti opremljena, vključno z zunanjim bazenom in fitnes napravami, kar pojasnjuje relativno visoko zahtevano ceno v primerjavi s sosednjimi nepremičninami na istem območju.
Pevka, s pravim imenom Anđela Ignjatović, in njen nekdanji fant sta lokacijo vile izbrala predvsem zaradi naravnega miru in bližine gozda, kar povečuje vrednost same parcele. Tudi odločitev zvezdnice, ki so jo številni mediji povezovali z našim košarkarskim asom Luko Dončićem, da hišo sedaj proda, je povzročila dodatno zanimanje javnosti. Vila je namreč neposredno povezana z obdobjem njenega življenja, ki ga je zaznamovalo odmevno razmerje z Nemanjo, s katerim sta se razšla letos februarja, a sta novico o razhodu do aprila uspešno skrivala pred javnostjo.
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