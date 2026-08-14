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Srbska pevka Breskvica prodaja luksuzno vilo blizu Beograda

Beograd, 14. 08. 2026 07.00 pred 5 urami 1 min branja 16

Avtor:
K.A.
Breskvica

Čeprav že pol leta po razhodu ima očitno tudi hiša, ki jo je nekoč gradila skupaj s svojim takratnim fantom, še vedno preveč spominov. Srbska pevka Breskvica se je namreč odločila, da proda luksuzno vilo v bližini Beograda, ki jo je zgradila skupaj z nekdanjim partnerjem Nemanjo Stanisavljevićem. Za njun nekdanji skupni dom bi zvezdnica rada iztržila 830.000 evrov.

Breskvica si očitno ne želi nobenega spomina na svojega nekdanjega fanta več. Pol leta po razhodu namreč prodaja luksuzno vilo, ki sta jo z Nemanjo Stanisavljevićem zgradila skupaj. Priljubljena pevka si želi za kar 200 kvadratnih metrov stanovanjske površine vile iztržiti 830.000 evrov.

Breskvica se je odločila prodati svojo luksuzno vilo v bližini Beograda.
Breskvica se je odločila prodati svojo luksuzno vilo v bližini Beograda.
FOTO: Damjan Žibert

Njun nekdanji skupni dom se nahaja v Meljaku nedaleč od Beograda. Hiša je zasnovana kot sodoben bivalni prostor, ki ponuja različne dodatne prostore za prosti čas. Srbski mediji so potrdili, da se nepremičnina prodaja v celoti opremljena, vključno z zunanjim bazenom in fitnes napravami, kar pojasnjuje relativno visoko zahtevano ceno v primerjavi s sosednjimi nepremičninami na istem območju.

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Pevka, s pravim imenom Anđela Ignjatović, in njen nekdanji fant sta lokacijo vile izbrala predvsem zaradi naravnega miru in bližine gozda, kar povečuje vrednost same parcele. Tudi odločitev zvezdnice, ki so jo številni mediji povezovali z našim košarkarskim asom Luko Dončićem, da hišo sedaj proda, je povzročila dodatno zanimanje javnosti. Vila je namreč neposredno povezana z obdobjem njenega življenja, ki ga je zaznamovalo odmevno razmerje z Nemanjo, s katerim sta se razšla letos februarja, a sta novico o razhodu do aprila uspešno skrivala pred javnostjo.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Breskvica nepremičnina Meljak luksuzna vila Beograd prodaja hiše

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KOMENTARJI16

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Amor Fati
14. 08. 2026 11.46
Imam občutek da lahko srce te zenske osvoji samo nekdo, ki ima goro denarja. Videz in velikost nista pomembna, vazna je debelina denarnice in številka na bančnem računu 🤣
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+1
1 0
športnik66
14. 08. 2026 09.29
Baje pakira kovčke - gre k Luku v LA. Prej rabi samo še fitnes priprave v Ljubljani zaključiti. Peti itak na zna. Na vrsti bodo mali Dončići... hm, a pa bodo igrali za Slovenijo ali Srbijo??
Odgovori
+2
3 1
Andrej07
14. 08. 2026 09.13
To je bistvena novica za Slovenijo, bravo.
Odgovori
+9
9 0
Morgoth
14. 08. 2026 08.53
A je Lukec naročil tole "novico"? Kvoto "očetovskih" objav za ta teden jedi namreč že izpolnil.
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+0
3 3
nemeJungat
14. 08. 2026 09.03
Slovenska fovšija ne pozna meja! Komaj čakam da se NBA liga začne, se bom lahko zopet smejal komentarjem. Kje je Amor Fati?
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-3
2 5
zajfa
14. 08. 2026 08.44
Breskvica že ve kaj dela ... Ena redkih pevk nove instant štanc Balkan turbo scene, ki jo vsaj takoj prepoznaš, ko začne peti.
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-3
1 4
NeXadileC
14. 08. 2026 08.35
Ali je kličejo Breskvica zaradi načina petja?
Odgovori
+6
6 0
NeXadileC
14. 08. 2026 08.33
"Breskvica si očitno ne želi nobenega spomina na svojega nekdanjega fanta več. Pol leta po razhodu namreč prodaja luksuzno vilo, ki sta jo z Nemanjo Stanisavljevićem zgradila skupaj." - Jaz bi rekel, finančna kriza.
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+0
1 1
abc123def456
14. 08. 2026 08.32
to pa so novice, lahko bi pisali se npr. o prebavnih motnjah sosedove ovcarke, ki je pojedla rezino salame s pretecenim rokom...
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+6
6 0
sLOVEnec56
14. 08. 2026 09.20
😂🤣😊😂😍
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+1
1 0
bohinj je zakon
14. 08. 2026 08.15
Veliki dnar za Breskvico. Mladoletna a tako hiter zaslužek? Kako?
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+1
2 1
nemeJungat
14. 08. 2026 09.02
Pri 25letih ni več mladoletna. Slovenska fovšija ne pozna meja!
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-2
0 2
Observatore kita
14. 08. 2026 08.03
Kdo
Odgovori
+2
2 0
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