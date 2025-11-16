Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Srbska pevka gradi vilo za 430.000 evrov, v katero se še vedno ne more vseliti

Beograd, 16. 11. 2025 09.30 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
4

Srbska pevka Tea Tairović, ki s svojim glasom že dlje časa osvaja države nekdanje Jugoslavije, je trenutno tudi ena najbolj plačanih na omenjenem ozemlju. S svojim denarjem dela premišljeno, vlaga ga v nepremičnine. Kljub temu pa se sooča z nepričakovanimi težavami in zapleti, saj se v svojo vilo, vredno več kot 400.000 evrov, kljub obljubam še vedno ne more vseliti.

Priljubljena srbska pevka Tea Tairović, ki je med najbolje plačanimi izvajalkami v regiji, je znana po tem, da svojih honorarjev za nastope – ki znašajo okoli 25.000 evrov na večer – ne zapravlja vsepovprek, temveč jih vlaga v nepremičnine. V zadnjih letih je kupila več dragocenih nepremičnin v Srbiji in Črni gori, poroča Mondo.rs.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

29-letnica je lani kupila luksuzno nepremičnino v Črni gori, vredno okoli 430.000 evrov. Čeprav je investitor napovedal, da bodo dela končana do poletja, se pevka letos vanjo še ne bo mogla vseliti, saj delavci kljub obljubam zamujajo z deli. "Nisem se vselila, čeprav bi se morala. Dela zamujajo, upam, da bom prihodnje leto končno lahko tam bivala," je povedala za omenjen medij.

Poleg družinske hiše v Novem Sadu ima v lasti tudi stanovanje v Beogradu, vredno okoli 300.000 evrov, v katerega se je pred kratkim vselila s svojim fantom. "Tea nastopa skoraj vsak dan. Po novem albumu je povpraševanje eksplodiralo in odločila se je za pametno vlaganje. Najela je agenta in našla stanovanje, ki ji je bilo povsem po meri," je dejal vir blizu zvezdnice in dodal: "Skromna je, hvaležna in fokusirana na delo. Verjela je v to, da se ji bo trud nekega dne poplačal."

Tea Tairović srbska pevka glasba domovanje nepremičnine
Naslednji članek

Coco Austin zagovarja odločitev, da je hčerko dojila do šestega leta

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
York
16. 11. 2025 09.42
Katastrofa. Pri še ne tridesetih leti njen plastik fantastik spominja na odcvetelo putano.
ODGOVORI
0 0
Colgate
16. 11. 2025 09.41
Zaslužila v Dubaiu...kot vse Srbske estradnice?
ODGOVORI
0 0
bb5a
16. 11. 2025 09.38
Ona si gradi vilo za 400.000 €, par dni nazaj ste mel člank za subvencije in v njemu najbolj pocen možno hišo v sloveniji za 350.000€...
ODGOVORI
0 0
Racional-ec
16. 11. 2025 09.35
-1
Kje dela vilo za 400.000€, v Bangladeshu 😂😂😂😂. Za 400 jurju pr nas se obične hiške ne morš narest.
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330