Srbska pevka gradi vilo za 430.000 evrov, v katero se še vedno ne more vseliti

Priljubljena srbska pevka Tea Tairović , ki je med najbolje plačanimi izvajalkami v regiji, je znana po tem, da svojih honorarjev za nastope – ki znašajo okoli 25.000 evrov na večer – ne zapravlja vsepovprek, temveč jih vlaga v nepremičnine. V zadnjih letih je kupila več dragocenih nepremičnin v Srbiji in Črni gori, poroča Mondo.rs .

29-letnica je lani kupila luksuzno nepremičnino v Črni gori, vredno okoli 430.000 evrov. Čeprav je investitor napovedal, da bodo dela končana do poletja, se pevka letos vanjo še ne bo mogla vseliti, saj delavci kljub obljubam zamujajo z deli. "Nisem se vselila, čeprav bi se morala. Dela zamujajo, upam, da bom prihodnje leto končno lahko tam bivala," je povedala za omenjen medij.

Poleg družinske hiše v Novem Sadu ima v lasti tudi stanovanje v Beogradu, vredno okoli 300.000 evrov, v katerega se je pred kratkim vselila s svojim fantom. "Tea nastopa skoraj vsak dan. Po novem albumu je povpraševanje eksplodiralo in odločila se je za pametno vlaganje. Najela je agenta in našla stanovanje, ki ji je bilo povsem po meri," je dejal vir blizu zvezdnice in dodal: "Skromna je, hvaležna in fokusirana na delo. Verjela je v to, da se ji bo trud nekega dne poplačal."