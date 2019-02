Srbska premierka in njena mlajša partnerica pričakujeta otroka

43-letna srbska premierka Ana Brnabić in njena nekaj let mlajša partnerica, zdravnica Milica Đurđić , bosta kmalu dobili svojega prvega otroka. Srbski mediji poročajo, da je Milica že pred časom prestala poseg umetne oploditve in za nekaj časa zapustila oddelek za radiologijo in magnetno resonanco na kliničnem centru Srbije, kjer je sicer zaposlena. V centru so pojasnili, da je odšla na bolniški dopust.

Brnabićeva in Đurđićeva sta v razmerju že osem let, spoznali pa sta se v enem od 'gay klubov' v Beogradu – v času, ko Ana še ni delala v vladnem kabinetu.

Kljub temu, da sta obe zelo neodvisni in polno zaposleni ženski, sta svoji službi uspešno uskladili z razmerjem in se večkrat odpravili tudi na skupna potovanja. V večini primerov je Milica svojo starejšo izbranko spremljala na njenih službenih poteh, kjer sta si potem ogledali tudi številne znamenitosti države, v kateri sta se nahajali. Kljub temu, da se njuni karieri razvijata na popolnoma različnih področjih, jima je skupna strast do umetnosti in kulture in tako sta si, kot navajajo srbski mediji, na premierkinem potovanju v Oslo uspeli ogledati tudi retrospektivno razstavo umetniceMarine Abramović 'The Cleaner'. Premierka je svoje dekle večkrat pripeljala tudi na uradne službene gala večerje – na eni izmed njih pa je politik Ivica Dačić o Milici izrazil nekoliko neokusno pripombo: ''Kako lepa ženska, škoda, ker ji niso všeč moški.''