Srbska premierka in njena partnerica sta postali mami

Po poročanju tujih medijev sta se 43-letna srbska premierka Ana Brnabić in njena nekaj let mlajša partnerica Milica Đurđić, zaposlena v zdravstveni panogi, razveselili svojega prvega otroka. Đurđićeva je rodila danes v bolnišnici v Beogradu, iz srbskega vladnega kabineta pa so že podali javno izjavo, da je tako z otrokom kot mamo vse v najlepšem redu.