Srbskemu vplivnežu zažgali pol milijona vreden avtomobil

V naselju, kjer prebiva srbski vplivnež Bogdan Ilić , bolj znan kot Baka Prase , je prišlo do incidenta. Zagorel je njegov prestižni avtomobil Mercedes Brabus 800 4x4, ki so ga po namigovanju 29-letnika zažgali nepridipravi, kot opomin zaradi neplačanega izsiljevalskega dolga.

Medtem ko se je odvijala policijska preiskava, se je Baka Prase kljub resnosti situacije odločil za izrazito sarkastičen ton, s katerim je komentiral izgubo svojega dragocenega avtomobila. "Zažgali so Brabusa, ker nisem hotel plačati izsiljevalskega denarja," je zapisal. V eni od objav je svoj popolnoma uničen jekleni konjiček v hudomušnem oglasu celo ponudil na prodaj, češ da je vozilo potrebno le očistiti. Pristojni organi sicer po poročanju tujih medijev poudarjajo, da je še prezgodaj za dokončne zaključke o tem, kaj je dejansko povzročilo uničenje avtomobila in kdo stoji za domnevnim napadom.

Incident je globoko vznemiril in prestrašil prebivalce naselja, katere pa kljub zaskrbljenosti nastala situacija ni presenetila. Eden od sosedov je za srbski Kurir izjavil: "Kaj naj rečemo, ni nepričakovano. To je posledica takšnega načina življenja. Neprijetno je tako zanj kot za nas, ki tukaj živimo. Grdo in neprimerno."

Poleg ostalih obsodb pa so nekateri prebivalci izpostavili še eno kontroverzno podrobnost, uničeno vozilo naj bi bilo parkirano na mestu, rezerviranem za invalide. To dejstvo je med sosedi sprožilo dodatno neodobravanje in odprlo vprašanja o spoštovanju pravil in družbenih norm, ki se pričakujejo tudi od javno znanih osebnosti, kar je dodalo olje na ogenj v že tako napeti sosedski drami.