Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Srbskemu vplivnežu zažgali pol milijona vreden avtomobil

Beograd, 17. 02. 2026 08.58 pred 51 minutami 2 min branja 9

Avtor:
E.K.
Baka Prase

V Srbiji je javnost šokirala novica o uničenju luksuznega avtomobila srbskega vplivneža Bogdana Ilića, znanega kot Baka Prase. Vozilo, vredno približno pol milijona evrov, je zagorelo pred njegovim stanovanjem. 29-letnik meni, da je šlo za opozorilo izsiljevalcev, ki jim ni želel plačati izsiljevalskega dolga. Incident je vznemiril sosede, ki pa niso popolnoma presenečeni nad dejanjem.

V naselju, kjer prebiva srbski vplivnež Bogdan Ilić, bolj znan kot Baka Prase, je prišlo do incidenta. Zagorel je njegov prestižni avtomobil Mercedes Brabus 800 4x4, ki so ga po namigovanju 29-letnika zažgali nepridipravi, kot opomin zaradi neplačanega izsiljevalskega dolga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem ko se je odvijala policijska preiskava, se je Baka Prase kljub resnosti situacije odločil za izrazito sarkastičen ton, s katerim je komentiral izgubo svojega dragocenega avtomobila. "Zažgali so Brabusa, ker nisem hotel plačati izsiljevalskega denarja," je zapisal. V eni od objav je svoj popolnoma uničen jekleni konjiček v hudomušnem oglasu celo ponudil na prodaj, češ da je vozilo potrebno le očistiti. Pristojni organi sicer po poročanju tujih medijev poudarjajo, da je še prezgodaj za dokončne zaključke o tem, kaj je dejansko povzročilo uničenje avtomobila in kdo stoji za domnevnim napadom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Incident je globoko vznemiril in prestrašil prebivalce naselja, katere pa kljub zaskrbljenosti nastala situacija ni presenetila. Eden od sosedov je za srbski Kurir izjavil: "Kaj naj rečemo, ni nepričakovano. To je posledica takšnega načina življenja. Neprijetno je tako zanj kot za nas, ki tukaj živimo. Grdo in neprimerno."

Poleg ostalih obsodb pa so nekateri prebivalci izpostavili še eno kontroverzno podrobnost, uničeno vozilo naj bi bilo parkirano na mestu, rezerviranem za invalide. To dejstvo je med sosedi sprožilo dodatno neodobravanje in odprlo vprašanja o spoštovanju pravil in družbenih norm, ki se pričakujejo tudi od javno znanih osebnosti, kar je dodalo olje na ogenj v že tako napeti sosedski drami.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Baka Prase Bogdan Ilić avtomobil požar Srbija

Angelina Jolie odhaja iz Amerike: Ne prepoznam več svoje države

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tech
17. 02. 2026 09.46
To je fanj vplival ta vplivnež na piromane. Malo manj naj vpliva in bo.
Odgovori
0 0
HardKore
17. 02. 2026 09.44
Ta bi rabil še kakšno drugačno šolanje... npr v vojsko, mamin sinko, vplivnež
Odgovori
+2
2 0
4krogci
17. 02. 2026 09.43
1x je pac treba placat racune pa al di vplivnez al politik al pa navadn clovek!
Odgovori
+1
1 0
zurc
17. 02. 2026 09.49
komu je treba plačat račune ? samooklicani mafiji? To pa so lenuhi ,te ne bi nič delali a denar bi imeli ,če ne zlepa pa zgrda ampak po komentarjih sodeč ta za vas ni nič spornega ,še idoli so vam,bolano!
Odgovori
0 0
daiči
17. 02. 2026 09.34
od kje pa je zaslužu 0,5mio vredn avto
Odgovori
+5
5 0
zurc
17. 02. 2026 09.39
pa kaj te briga!če je kaj spornega naj se s tem ukvarja davkarija in policija ,ne pa nevoščljiva škodoželjna in nesposobna raja
Odgovori
-3
2 5
orthodox rs
17. 02. 2026 09.34
Uplivnezu-youtouberju=brezdelnezu, lenuhu, poneumljevalcu otrok... Ni se za hecat, je pred kratkim imel javno razpravo u Vickotom vsemogocnim...
Odgovori
+3
3 0
ptuj.si
17. 02. 2026 09.20
Bravo!!! Očitno slabo vpliva na fene.
Odgovori
+3
3 0
zurc
17. 02. 2026 09.45
a tudi ti bi ga rad imel pa nisi sposoben priti do toliko denarja da si ga lahko kupiš,fušarija na kobik
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
7 znakov, da je vaš otrok razvajen: kako prepoznati vedenja, ki zahtevajo spremembe
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Ali vzgoja hčerke res stane več?
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Prehrana, ko je otrok bolan: preprosti nasveti dietetika za hitrejše okrevanje
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
Rdeče in modre pege pri dojenčku: kdaj skrbeti?
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka razkrila, da pričakuje deklico
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki plavajo s tokom
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Na to znamenje bo najbolj vplival današnji Sončev mrk
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
Kultna torbica, ki se je vrnila v modo
vizita
Portal
4 opozorilni znaki srčnega infarkta, ki jih običajno ignoriramo, dokler ni prepozno
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Obsežen pregled raziskav razkriva, da smo se o postenju motili
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Najnižja priporočena temperatura ogrevanja doma za ohranjanje zdravja
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
Grah kot prehranski zmagovalec leta 2026: zakaj ga strokovnjaki postavljajo v ospredje
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Dodaten zaslužek: Ženska ustvari 800 evrov z obnovo pohištva
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Tako družbena omrežja vplivajo na vaše finance
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
moskisvet
Portal
5 stvari, ki jih ženske opazijo na moškem v prvih 10 sekundah
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Neverjeten vzpon slovenskega kluba v le petih letih
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
dominvrt
Portal
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
Tako bo cvetje v vazi zdržalo dlje
okusno
Portal
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Preprosta sladica z okusom slavne mojstrovine
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Napitki za lajšanje zgage in slabe prebave po pustnih dobrotah
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534