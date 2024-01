Srbski igralec Miloš Biković postal očka

Pod komentarji so mu čestitali tudi kolegi iz serije Južni veter. Igralec Miodrag Radonjić mu je poslal tri srčke, enako je storila tudi hrvaška pevka Severina . Čestitali so mu tudi igralka Milena Radulović , hrvaška novinarka Tončica Čeljuska , režiser Miloš Avramović , pevka Marija Šerifović in mnogi drugi.

Miloš Biković , srbski igralec, ki ga slovenski gledalci večinoma poznamo iz serije Južni veter , je postal očka. Z izbranko Ivano, s katero sta nekaj mesecev zaročena, sta dobila prvega otroka in kot poročajo srbski medjii, naj bi dobila sina. Veselo novico je 35-letnik sporočil prek Instagrama, kjer je objavil fotografijo risbe staršev in otroka.

Miloš sicer o svojem zasebnem življenju zelo redko govori, je pa v enem od intervjuju povedal, da je njegova izbranka njegovo sidro in varen pristan. "Vsi najprej mislimo, da bi morali najprej odrasti, da bi imeli otroka, ampak to je bedarija, najprej imaš otroka in potem odrasteš. Šele takrat živiš za nekoga drugega. Zdravilo za ego je dobiti otroka. Vedno več sugestij je, da moraš biti lep, mlad, uspešen, da si kul, da se kulturno udejstvuješ, da slediš trendom, moraš biti aktiven državljan, se politično angažirati in te bombardirajo z vseh strani in pozabljaš, kaj je pomembno in kaj ne. A najbolj pomembno je imeti novo življenje," je nekoč povedal Biković.