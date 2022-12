Srbski igralec o travmatični medijski izkušnji: Potreboval sem 10 let, da sem se pobral

"Potreboval sem veliko časa, da to, kar se mi je zgodilo, sploh imenujem travma. Moja generacija je vzgojena tako, da mora vse 'požreti' in da niti ena travma ni tako velika, da bi jo bilo treba prebolevati ali zdraviti. Poleg tega pa ima redkokdo od nas privilegij, da si lahko vzame čas za zdravljenje travm. Največkrat jo moramo pač preboleti, ker življenje šibke pohodi. Moramo delati, moramo se boriti za svojo eksistenco, za svoje življenje in največkrat menimo, da smo sami krivi za to travmo. Takrat sem ostal brez službe, brez prihodka. Čez noč sem bil brez vedenja zamenjan v vseh predstavah, ki sem jih takrat imel na repertoarju. Potreboval sem skoraj deset let, da sem se pobral od vsega tega in šele pred kratkim sem se zbudil z resničnim občutkom, da so sledi te travme končno izginile. Pri vsem tem me je najbolj bolelo dejstvo, da so mi nekateri ljudje, za katere sem mislil, da so prijatelji, obrnili hrbet. No, z druge strani pa so v moje življenje vstopili novi ljudje, ki so mi v najtežjih trenutkih ponudili roko. Prav tako pa je takrat bilo spletno nasilje neznanka za večino ljudi. Zadeva ni bila zakonsko regulirana, poleg tega pa ni bilo možnosti, da bi spletne nasilneže kaznovali," je 14 let po travmatični medijski izkušnji za Večernji spregovoril Vladimir Tintor, ki ga lahko na POP TV vsak večer spremljamo v hrvaški seriji Kumovi.