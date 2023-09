Srbski igralec po sporu s hrvaškimi policisti dobil prepoved vstopa v scengensko območje

Pozneje je igralec objavil še en zapis, v katerem se je verbalno znesel nad splitskimi policisti ter se poslužil številnih žaljivk ter policiste primerjal celo s pokojnim ustaškim krvnikom Jurom Francetićem . "Upam, da si boste s tem denarjem sešili nove, lepe, črne uniforme po vzoru Francetićevih in da bodo vaše mame, ki jih tokrat omejujejo 5., 7. in 36. člen, zadovoljne s svojimi primitivnimi barabami."

Po prvih dveh incidentih je Sergej na svojem Instagramu zapisal: "Okej, dajmo tako. Nadlegovanje, ki sem ga doživel danes, se lahko primerja z zgodovinskimi slikami, na katerih po mestu paradirajo policisti s prašičjimi glavami v majicah z ovratnikom in z značkami s pitbullom ter nadlegujejo domačine in lastnike kavarn, ker ti ne marajo mestne oblasti. Takšnega nadlegovanja, kot sem ga doživel danes, nisem doživel še nikjer. Če parafraziram Oliverja Dragojevića: nikoli več ne bom prišel v Split. Adijo. Bilo je lepo. Vsi vi, moji dragi prijatelji, ste vedno dobrodošli."

Drugo kazen je dobil le nekaj ur po prvem sporu s policisti, saj so ga s spuščenim psom znova ujeli v središču dalmatinskega mesta. Tam so mu napisali še eno kazen, tokrat v višini 200 evrov. Ker je kazen plačal takoj, je bila ta malce nižja, na koncu je moral plačati 133 evrov, piše Slobodna Dalmacija.

Najprej je ta konec tedna Sergeja prijavila ena od kopalk na splitski plaži, saj je njegov nemški ovčar neprivezan divjal med kopalci. Policija ga je popisala in mu napisala tisoč evrov kazni – 700 evrov zaradi žaljenja policista in 300 evrov zaradi psa, ki ni bil pod nadzorom. V Splitu namreč, tako kot v večini evropskih mest, velja, da mora biti pes v mestu ves čas na povodcu. Sledilo je zaslišanje na sodišču, kamor so prišli tudi ženska, ki ga je prijavila, ter oba policista, ki sta ga popisala, mu napisala kazen in bila deležna njegovih žalitev. Prvotno kazen so pozneje znižali na 500 evrov.

'Nima smisla, da bi se opravičeval, nisem žalil Hrvatov'

Kot je pozneje povedal za Nova TV, je prepričan, da ni potrebe po opravičevanju. "Jaz nisem vseh Hrvatov imenoval za ustaše, zamislite si, če bi nekdo vse Srbe imenoval za četnike. Tako sem poimenoval ljudi, ki se radi tako obnašajo brez razloga in mislijo, da ker nosijo uniformo, lahko nekoga brez razloga ustrahujejo. Ni se treba opravičevati nekomu, ki ga nisem užalil. Nisem žalil hrvaških državljanov, niti Splitčanov. Mene so nadlegovali splitski policisti."

Sledila prepoved vstopa v Hrvaško in na scengensko območje

Po vseh incidentih in kaznih, ki jih je dobil, je sledil odgovor splitske policije. "Na podlagi javne objave na družbenem omrežju, ki je polna netočnih informacij ter žaljivih in slabšalnih besed zoper policiste, smo javnost dolžni seznaniti s točnimi informacijami in dejstvi v zvezi z našim početjem. V preteklih dveh dneh je moški s svojim obnašanjem na območju Splita zagrešil pet prekrškov.

Po pozivu občanov in zahtevani intervenciji na plaži Kaštelet zaradi storitve prekrška iz 30. člena zakona o prekrških zoper javni red in mir je moški neizzvan žalil policiste na neprimeren način. Moški je zelo kmalu po zaključku tega postopka, v soboto na območju Splita, znova storil kazniva dejanja iz čl. 30.

Naslednji dan, 9. 9. 2023, je na družbenem omrežju motil javni red in mir z objavo in izpostavljanjem besedila z neprimerno vsebino. Ob norčevanju je omalovaževal tudi delo varnostnikov, ki jih najame mesto Split vsak dan v nočnih urah, ki opravljajo svojo dolžnost, da bi Splitčanom, predvsem staremu mestnemu jedru, omogočili nemoteno delovanje in nočni mir. Svojo vztrajnost je pokazal tako, da je v objavi pod besedilom nadaljeval z žalitvami in omalovaževanjem uradne osebe, čeprav je bil za isto kaznivo dejanje kaznovan prejšnji dan, 8. septembra 2023.

Zaradi storitve opisanih kršitev so mu v skladu z zakonodajo izrekli globo. Ravnanje policistov je bilo ves čas profesionalno in zakonito, izrečene kazni pa niso namensko napisane, ampak so kazni, ki jih določajo zakoni Republike Hrvaške.

Ostalih slabšalnih imen za policiste in žaljivk, ki jih je izrekel v svoji objavi, tukaj ne bomo omenjali, ker se ne spodobi za javni prostor, gre pa v tem primeru znova za zavestno in vztrajno kršenje zakona, zaradi katerega bomo opravili preiskavo.

Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da je moški v kratkem času dveh dni večkrat storil prekršek, s čimer je izrazil svojo vztrajnost in namen nespoštovanja sodnih odločb in pravnega reda Republike Hrvaške, so izpolnjeni pogoji za uveljavitev zakona o tujcih. Posledično je bilo sprejeto, da ga za eno leto izženemo iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Vsak od nas lahko svobodno izbere kraj in državo, ki jo bo obiskal, vendar je vsak od nas tudi dolžan spoštovati zakone te države."