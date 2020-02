Srbski televizijski kuhar najden v Sloveniji: zaradi droge v mariborskem zaporu?

Sestra 44-letnega gastronomskega specialista iz Srbije je po nekaj neprespanih nočeh izvedela, da je živ in tudi, kje se trenutno nahaja: ''Vsem najlepša hvala za skrb, pomoč, požrtvovalnost in vse informacije. Brat je živ, vendar ga še nisem ne videla in ne slišala. Hrvaška policija mi je namignila, naj ga iščem v Sloveniji, več podrobnosti nisem dobila. In zdaj sem tu, na slovenskih tleh, obiskala sem nekaj mest in policijskih postaj, vendar mi nihče ne želi ničesar povedati. Ne vem ali bi jokala ali kričala. Naj mi vsaj nekdo pove, da je tu, da je živ, da je v priporu, da ne morem k njemu. Jaz pa ne vem niti, če je sploh živ'' je povedala Jelena Markus.

Policijske informacije o izginulem Markusu so sestro dosegle zelo hitro. Kuhar, ki je poslovno srečo našel v Zagrebu pred osmimi leti, se je znašel tudi na stranpoteh, saj se je očitno ukvarjal z umazanimi posli, ki pa s kulinariko niso povezani.

Dejan Markus je 7. feburarja prečkal hrvaško mejo in vstopil v Slovenijo. V avtomobilu je s sabo prevažal nedovoljene substance. Kot je odkrila slovenska policija je Markus prevažal amfetamin, točneje tri litre droge, shranjene v flašah. Po najdbi je bil nemudoma aretiran in prepeljan na policijsko postajo, glede na to, da je tuji državljan, pa tudi pridržan. Medtem, ko ga je 6 dni iskala celotna družina in prijatelji, je bil Markus za rešetkami v mariborskem zaporu.