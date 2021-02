Srbski mediji spet ugibajo: Se Severina seli k hrvaškemu vinarju?

Odkar se je ljubezen med hrvaško pevko Severino in njenim možem Igorjem Kojićem v zadnjih nekaj mesecih ohladila, se zdi, da imajo srbski mediji več dela z njo kot z njim. Znova so se namreč razpisali o njeni domnevni romanci s hrvaškim vinarjem Tomislavom Voštinićem.

icon-expand Severina in Tomislav Voštinić FOTO: Instagram

"Vir blizu pevki pravi, da veliko časa preživi pri Tomislavu, kjer ima posest in vinoteko ter da sta letos veliko potovala skupaj in da ju ljudje nenehno videvajo skupaj. Poleti naj bi se celo odločila za skupno raziskovanje Jadrana. Glede na to, da njuna ljubezen cveti, sta se odločila za naslednji korak, Voštinić naj bi predlagal skupno življenje," piše srbski portal Alo.rs, ki naj bi po pogovoru z zanesljivim virom blizuSeverine izvedel, da se ta seli k Tomislavu Voštiniću, vinarju, o katerem smo že pisali.

A kaj je res in kaj ne? Severina svoje zasebno življenje dobro skriva in ga ne komentira. Tako kot ni jasno, kaj se dogaja med njo in Tomislavom, ni jasno, kaj se dogaja med njo in njenim možem. Oboževalci se še vedno sprašujejo, kaj se dogaja z njenim zakonom z Igorjem Kojićem, a zdi se, da je ljubezni konec. Na njunih Instagramovih profilih je vedno manj skupnih fotografij, izginile so tudi nekatere stare objave, Igor je nenehno v Srbiji, Severina pa na Hrvaškem.

Hrvaški portal 24Sata je za komentar prosil kar Tomislava in ga povprašal, kaj se dogaja med njim in Severino. Ta je novinarje na hitro prekinil in podal le kratko izjavo: "Ni res, da se Severina seli k meni." Kaj več od tega ni povedal, zato še vedno ni jasno, ali se med vinarjem in glasbenico res kaj dogaja. O njuni romanci se je prvič začelo šušljati konec novembra, a se govorice kar ne poležejo.