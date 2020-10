Srbski pevec zaradi posedovanja marihuane aretiran v Beogradu

Stefana Djurića , javnosti poznanega pod imenom Rasta, je policija pridržala v Beogradu. Srbski mediji poročajo, da so pri njem našli nekaj paketov marihuane, aretacija pa se je zgodila v središču srbskega glavnega mesta. Policija bo v kratkem preiskala tudi zvezdnikovo stanovanje. 30-letnik je že večkrat poudaril, da je velik oboževalec marihuane, v javnosti zagovarja uporabo konoplje, med kajenjem pa se pogosto tudi fotografira in slike kasneje objavlja na družbenih omrežjih. Ekipa ene od srbskih televizijskih oddaj je pevca v preteklosti že ujela, kako v omamni substanci uživa v pričo srbskih najstnikov. Najprej naj bi se z njimi fotografiral, potem pa si prižgal enega od zvitkov.

Takrat so fotografije najprej raznežile oboževalce, kmalu pa so ugotovili, kaj se skriva v ozadju. Za pevcem se na sliki, ki jo je objavil, namreč nahaja lesena mizica, na kateri so mobitel, pijača in pepelnik. Sporna je bila vsebina pepelnika, ki je sprožila komentarje, ko so:"Ljudje, ali vidite, kaj se nahaja za njim, v rokah pa drži otroka, res sramotno", "Ali on kadi travo, medtem ko pazi otroka?", "Joint zraven otroka? Grozno."