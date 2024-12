Srbski režiser Emir Kusturica dopolnil 70 let

Emir Kusturica je v Benetkah zlatega leva prejel za igrani film Se spomniš, Dolly Bell? , s katerim je leta 1981 po scenariju Abdulaha Sidrana debitiral na področju celovečernih filmov. Pred tem je snemal študentske in kratke filme, ki so mu prav tako prinesli nekaj priznanj, ter se na priznani Filmski akademiji v Pragi (FAMU) izšolal iz filmske režije.

Srebrnega berlinskega medveda je dobil za prvenec v angleškem jeziku iz leta 1993 Sanje v Arizoni, v katerem so zaigrali Faye Dunaway, Johnny Depp in Jerry Lewis. Film je na berlinskem festivalu prejel tudi posebno nagrado žirije. Med režiserjevimi uspešnicami je tudi film Dom za obešanje iz leta 1988, večkrat pa je tudi sam stopil pred kamero. Med drugim je zaigral v nekdaj priljubljeni seriji Valter brani Sarajevo in v nekaterih svojih filmih.

S Cannesom, kjer je prvo zlato palmo prejel leta 1985 in drugo nato deset let kasneje za omenjena filma, je bil tudi sicer povezan. Nekoč je izjavil, da se je rodil večkrat in da je bilo gotovo eno od njegovih rojstev v Cannesu. Leta 2005 je sprejel ponudbo, da predseduje festivalski žiriji na tem festivalu.

Kusturica je deloval tudi v glasbi. Kot bas kitarist se je večkrat priključil rock skupini Zabranjeno pušenje, ki je bila ustanovljena leta 1980 v Sarajevu in je svoj čas veljala kot del opozicijskega gibanja v kulturi. Z njo je med drugim praznoval petdesetletnico v Kölnu.

Poznan je tudi kot sporen političen aktivist, ki se je v času Miloševićevega režima izpostavljal s prosrbskimi izjavami in obračanju hrbta Bosni, kjer je živel vse do razpada Jugoslavije. V zadnjem času je bil med kritiki sprejetja resolucije o genocidu v Srebrenici. Letos spomladi je tudi napovedal, da bo svoj naslednji film snemal v ruskem Sočiju.