Srbski režiser Miroslav Mika Aleksić obtožen osmih posilstev

V ponedeljek, 18. januarja, so 68-letnega srbskega režiserja Miroslava Miko Aleksića privedli pred Višje javno tožilstvo v Beogradu. Profesor igre se namreč sooča z obtožbami posilstva in spolnega nadlegovanja. Obtožbe je zanikal, povedal, da je nedolžen, in dodal, da ne ve, zakaj so se dekleta odločila za takšne obtožbe zoper njega.

Dekleta, ki so spregovorila o grozoviti izkušnji, so za srbski Blic povedala, da so se nadlegovanja in posilstva dogajala na Aleksićevi igralski šoli. Čeprav je vsaka povedala svojo zgodbo, je opaziti, da Mika že več let uporablja enak vzorec 'zapeljevanja' deklet. "Vsaka ženska mora imeti vsaj eno skrivnost. Če nima skrivnosti, ni prava ženska, nam je vedno govoril. Šele veliko kasneje smo videle, da je to bil del njegove igre, tako je pripravljal teren za vse grozote, ki so sledile," so za Blic povedala dekleta.

Prva je o spolnem nadlegovanju sicer priznanega režiserja spregovorila 25-letna igralka Milena Radulović. Za srbske medije je povedala, da jo je Aleksić posilil, ko je imela le 17 let, in da to žal ni bil enkratni dogodek.

Po Mileni so spregovorila še nekatera druga dekleta, ki so delila svojo zgodbo. "Ko sem dopolnila 16 ali 17 let, me je Mika poklical v pisarno na pogovor. Ne spomnim se točno, o čem sva govorila in kako je vse skupaj potekalo. Začel me je spraševati o seksu. Zelo dobro se spominjam vprašanj, pa tudi tega, kaj sem imela tisti dan oblečeno. Ko me je vprašal, če seksam, sem se zmedla, in ker je bilo pravilo, da moramo odgovoriti na vsako njegovo vprašanje, sem sramežljivo odgovorila, da ja. Takrat se je začel smejati in me vprašal, če rada seksam. Še vedno sem bila zmedena, a on je z vprašanji samo nadaljeval. Spraševal me je, kje rada seksam, kako hitro mi pride. Ko me je nehal spraševati, mi je rekel, naj vstanem in naj se obrnem. Poslušala sem ga, se obrnila, on pa me je prijel za zadnjico, jo zatresel in mi rekel, da imam majhno zadnjico, ampak da je v redu," je svojo zgodbo delilaSara Zeljković.

Milena je povedala tudi, da so nenehno gledali, kako dekleta vabi v svojo pisarno, kjer jih je zadrževal kar nekaj časa. "Spraševala sem se, kdaj bo mene izbral kot talentirano igralko in me odpeljal v sobo. In potem se je to zgodilo,"je povedala Milena in dodala, da je takrat dojela, kaj vse se dogaja za zaprtimi vrati.

Na predavanjih nenehno govoril o spolnosti

"Tema spola in erogenih con je del vaje, pri kateri se morajo vrstniki zbližati in se dotikati drug drugega. Spolnost je bila prisotna že pri 13, 14 letih. Te stvari nas je spraševal javno, zasebno in nenehno ga je zanimalo, če smo že imeli spolne odnose in ali nam je bilo všeč. Nenehno je ponavljal, da je seks pomemben za zdravje. Takrat se nam je to zdelo pedagoško. Nismo niti razmišljale, da bi to lahko bilo zelo nenaravno in neprimerno,"je povedala Milena Radulović.

Aleksićeva avtoriteta je z leti rastla, otroci so se ga bali in mu niso želeli ugovarjati. Dekleta so se ga bala prijavljati policiji. "Skozi pogovor je subtilno dal vedeti, da nam, če bomo o dogajanju v šoli kdaj spregovorile, nihče ne bo verjel in da nam tega ne priporoča. To je vedno povedal zelo prijazno."