Srbski škandal odzvanja tudi v Veliki Britaniji

25-letna igralka je januarja letos svojega nekdanjega profesorja igre in obenem lastnika ene od najprestižnejših igralskih šol v Beogradu obtožila posilstva, ki naj bi se zgodilo, ko ji je bilo samo 17 let. Dva meseca kasneje se je v medijih pojavila tudi zgodba igralske kolegice Danijele Štajnfeld, ki je podobnega zločina obtožila starejšega igralca Branislava Lečića.

Igralki Milena Radulović in Danijela Štajnfeld sta za BBC spregovorili o preteklih dogodkih in gibanju, ki se je pričelo prav s priznanjem Radulovićeve, da je bila žrtev zlorab profesorja, režiserja Miroslava Aleksića.

Po tem, ko je javnost izvedela za Milenino zgodbo, se je pričelo gibanje 'Nisi sama', ki je spodbudilo tudi ostale žrtve, da o svojih izkušnjah spregovorijo in druga drugo v tej težki situaciji tudi podprejo. Gibanje je po svetu vzbudilo kar nekaj pozornosti, prav zaradi tega pa so se tudi na BBC-ju odločili za kratek intervju z igralkama, ki sta se dotaknile svoje travmatične izkušnje in tudi posledic.

"Ko se je vse to zgodilo, sem mislila, da sem edina na vsem svetu, ki je preživela takšno izkušnjo, " je dejala Milena. Kasneje se je izkazalo, da ne samo, da ni bila edina, temveč ni bila niti edina, ki je to doživela na omenjeni igralski šoli. V tistem času ji je bila velika opora tudi igralka Iva Ilinčić , ki je v tej ustanovi preživela podobno stvar.

Novinarka Krassi Twigg je v prispevku Štajnfeldovo povprašala o tem, ali se spominja trenutka, ko je prvič slišala za Milenin primer, ta pa je odgovorila:"Vem, kako sem se počutila, ko sem slišala za Mileno. Jokala sem od sreče, ker sem ugotovila, da je spregovorila in da se je naša misija spodbuditi dekleta, da o tem govorijo, pričela." Na koncu sta se obe strinjali, da bi, sedaj ko pogledata nazaj, po travmatičnem dogodku sami sebi svetovali, da vse takoj povesta staršem in tudi to, da v tej situaciji nista sami.

Milena je žrtev 68-letnega Aleksića, ki je sicer filmski režiser, producent, scenarist, igralec in pedagog, v javnosti pa je užival velik ugled, v njegovi igralski šoli se je šolalo več kot 3000 mladih. Srbsko tožilstvo ga je v štirih točkah obtožilo posilstva, v petih pa nedovoljenih spolnih dejanj. Navedlo je, da je dejanja storil na škodo sedmih oseb. Prijavo jih je sicer vložilo devet. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 15 let zapora.