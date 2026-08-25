Srbski zvezdnik Milan Marić in hči Dragana Bjelogrlića sta par

Milan Marić in Mia Bjelogrlić sta zaljubljena. O zvezi zvezdnika in hčerke legendarnega srbskega režiserja in igralca Dragana Bjelogrlića je javnost ugibala že dolgo, a ne en ne drug nista ničesar komentirala. Zdaj pa sta se odločila svojo srečo deliti s svetom in sta se prvič skupaj pojavila na dogodku.
Igralec in producentka sta se udeležila filmskega festivala v mestu Herceg Novi v Črni gori. Ker sta na dogodek prišla skupaj, na rdeči preprogi pa pozirala nežno objeta, sta vsem jasno sporočila, da je med njima preskočila ljubezenska iskrica. Čeprav svoje ljubezni nista komentirala, je bilo vsem jasno, kaj želita povedati. 36-letnik sicer velja za enega najbolj cenjenih in oboževanih igralcev svoje generacije, 30-letnica pa svojo karierno pot gradi v svetu medijev in produkcije. Nista dajala uradnih izjav, vendar je bila njuna naklonjenost očitna vsem prisotnim.
O njuni zvezi se je sicer intenzivno pisalo leta 2022, ko so regionalni mediji navajali, da sta se zbližala prek skupnih prijateljev in profesionalnih vezi. Milan je v tistem obdobju tudi tesno sodeloval z Mijinim očetom pri filmu Toma, kar jima je omogočilo več časa za druženje. Kljub takratnim navedbam sta se oba odločila, da bosta svoj odnos gradila stran od oči javnosti, dokler nista začutila, da je nastopil primeren trenutek za prvo skupno javno pojavljanje na enem najpomembnejših filmskih festivalov v regiji.
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