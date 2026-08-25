Srbski zvezdnik Milan Marić in hči Dragana Bjelogrlića sta par

Milan Marić in Mia Bjelogrlić sta zaljubljena. O zvezi zvezdnika in hčerke legendarnega srbskega režiserja in igralca Dragana Bjelogrlića je javnost ugibala že dolgo, a ne en ne drug nista ničesar komentirala. Zdaj pa sta se odločila svojo srečo deliti s svetom in sta se prvič skupaj pojavila na dogodku.

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Igralec in producentka sta se udeležila filmskega festivala v mestu Herceg Novi v Črni gori. Ker sta na dogodek prišla skupaj, na rdeči preprogi pa pozirala nežno objeta, sta vsem jasno sporočila, da je med njima preskočila ljubezenska iskrica. Čeprav svoje ljubezni nista komentirala, je bilo vsem jasno, kaj želita povedati. 36-letnik sicer velja za enega najbolj cenjenih in oboževanih igralcev svoje generacije, 30-letnica pa svojo karierno pot gradi v svetu medijev in produkcije. Nista dajala uradnih izjav, vendar je bila njuna naklonjenost očitna vsem prisotnim.