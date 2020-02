Srce hrvaškega sanjskega moškega ukradla Štajerka Nuša Rojs

Nato pa je Mijo le prisedel k Nuši, ki ga je že nestrpno pričakovala. "Težko to povem,"je začel in na Nušinem obrazu je bilo opaziti kanček razočaranja, nato pa nadaljeval: "Bolj kot te spoznavam, bolj si mi všeč." Pohvalil je njeno ljubezen do življenja in nalezljivo energijo, segel po vrtnico in Nušina usta so se razlezla v širok nasmešek, oči pa so se ji zalesketale od veselja. "Lahko bi poskusila. Nuša, sprejmeš to vrtnico?" jo je vprašal, Nuša pa ga je v odgovor le strastno poljubila. Več v spodnjem videu.