Srce Monice Bellucci gori za postavnega kiparja

Ena največjih lepotic filmskega in modnega sveta, 54-letna Monica Bellucci se je v Parizu udeležila modne revije. Spremljal pa jo je mlajši moški, za katerega se je izkazalo, da je njen novi partner Nicolas Lefebvre . Novembra je sicer igralka namignila, da je v zvezi, a ni želela izdati, kdo je skrivnostni moški. "Z njim sem že nekaj časa in vse le dobro. Moški, s katerim si delim življenje, ima drugačno službo kot jaz, toda tudi on veliko potuje, tako da razume moje življenje."

Nicolas je nekdanji francoski model, zdaj pa se ukvarja z umetnostjo. Tuji mediji poročajo, da sta skupaj že nekaj časa, a svoje zveze nista želela izpostavljati – vse do zdaj, ko sta se na modno revijo sprehodila z roko v roki. Postavni dolgolasec ima 36 let, sestajala pa naj bi se že vse od leta 2017. pred tem pa je bila nekaj let samska, kajti njena ločitev ni bila ravno prijetna.

Monica je bila v zvezi z igralcem Vincentom Casselom 18 let, od tega sta bila poročena 14 let. V zakonu sta se jima rodili tudi dve hčerki, Deva in Leonie. Proti koncu zveze sta zvezdnika nekaj let živela ločeno, Monica je bila večinoma v Parizu ali Rimu, medtem ko je Vincent veliko časa preživel v Braziliji.

Monica in Vincent sta se spoznala leta 1996 med snemanjem filmaL'Appartement. Poročila sta se dobra tri leta pozneje v Monaku.