'Sreča se ne skriva v botoksu in polnilih, treba jo je iskati drugje'

Bi ženske morale skrivati svojo starost? Zvezdnica Sharon Stone, ki je veljala za seks simbol, predvsem na podlagi filma Prvisnki nagon, nedvomno meni, da ne. Takole je pri 65 letih pozirala ob svojem bazenu in prejela števile pozitivne odzive. 53-letna igralka Jennifer Garth je Instragram profilu zapisala, da si nikoli ni mislila, da bo prvo fotografiranje v spodnjem perilu opravila pri 53 letih. Zvezdnice tako postavljajo nove razkrite trende ne glede na starost in videz, ki ga prinašajo leta.

"Spremljam precej starejših vplivnic na Instagramu, zato ker me navdušujejo s svojim pogumom v zdajšnjih časih, saj so kar obsojanja vredne ženske, če ne izgledajo tako kot pri 25 letih, ampak dejansko moje telo in moj obraz ne more izgledati tako kot 25-letnica. Ne vem, zakaj so tako huda pričakovanja," nam je povedala modna oblikovalka Maja Štamol, ki je tudi zagovornica naravnega staranja - kot pravi skrbi zase in je zadodvoljna s svojim življenjem:"Bistvo tega je, da si ti sam s seboj zadovoljen in s svojim načinom življenja."

Podobno razmišlja tudi Bepopovka Tinkara Fortuna, ki je ponosna na vsako svojo gubo:"Sama vedno rada poudarim, da se sreča ne skriva v botoksu in polnilih, ampak jo je treba iskati drugje-v sebi."

"Ni, da sem zagovornica naravnega staranja, ker se mi zdi, glede na to, da imam tri hčerke, da moram biti v tej dobi, res dober vzor v tem. Je pa res, da nikoli nisem skrivala let. Letos bom stara 45 let in sem ponosna na svoje gubice, saj vsaka govori neko svojo zgodbo in dejansko, če govorim čisto iz srca, so mi ženske, ki se naravno starajo, lepše. Tista energija in žar v očeh je prava lepota," še dodaja Tinkara.

Prav zato je tudi modna oblikovalka Maja Štamol svoje kreacije predstavila tudi na zrelejših ženskah, ki so se sprehodile po modni pisti in redstavile njeno kolekcijo:"Tjaša Kokalj, Nataša Pinoza to so punce nad 40 let. Nika Veger. Jaz vem, da je odziv veliko bolj močan in intenziven s strani publike, ko pridejo na pisto te zrele ženske."

Saj, kot pravi, nekdanja uspešna manekenka, sedaj kot lastnica modne agencije, modo lovijo vsi. Prav tako pa se tudi staramo vsi.